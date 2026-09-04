Suma y sigue la mala racha de Maverick Viñales: Pol Espargaró le reemplazará también en Misano

A falta de una semana para el inicio de los primeros entrenamientos libres en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, KTM ya ha confirmado que, una semana más, Maverick Viñales será baja en el Tech3 y que Pol Espargaró será su reemplazo por tercera cita consecutiva. El piloto de Roses sigue con su recuperación del hombro izquierdo, una lesión que se ha convertido en una auténtica pesadilla.

"Después de participar en las dos rondas anteriores, Pol regresará para Misano la próxima semana. Mav está continuando con su recuperación y espera volver a subirse a la moto a tiempo para Spielberg (Austria). Le deseamos una recuperación sin problemas y esperamos tenerlo de vuelta en el garaje pronto", expresaba este viernes el equipo de Gunther Steiner a través de un comunicado compartido en redes sociales.

Desde el equipo apuntan que se espera a Viñales para la cita en Red Bull Ring (Austria), dentro de dos semanas. Sin embargo, el piloto se encuentra en una situación compleja. Se lesionó en Sachsenring, en 2025, en plena mejora de resultados sobre la RC16. Regresó, pero a principios de esta temporada seguía arrastrando secuelas.

Por su parte, la fábrica austríaca le aseguró un puesto en el equipo oficial para 2027.... pero lejos de la realidad, contrataron a otros dos pilotos: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Desde entonces comenzaron un cruce de acusaciones entre ambas partes y la tensión creció en el box.

"No sé si es reparable"

Con el mercado prácticamente resuelto de ara al próximo curso, todo hace pensar que 'Mack' está viviendo sus últimos meses como piloto de la parrilla de MotoGP, aunque eso sí, lesionado.

En la última cita que disputó antes del parón veraniego, en Alemania, Viñales desveló que el hombro le estaba imposibilitando el pilotaje y que estaba siendo un gran lastre a la hora de lograr mejores resultados. "No sé ni si es reparable. Me he planteado ponerme en manos de los médicos de Marc [Márquez]", decía entonces. Sin duda, un curso para olviar para 'Top Gun'