Suma y sigue la lista de pilotos probadores en el GP de Malasia: Augusto Fernández, 'wild card' en Sepang

Yamaha confirmó este miércoles que Augusto Fernández correrá el Gran Premio de Malasia como probador de la constructora nipona. El piloto español, quien ya ha formado parte de la parrilla en otros seis gran premios de esta temporada, correrá como 'wild card' para agilizar el progreso del nuevo motor V4 de Yamaha.

Así lo confirmó la marca a través de un comunicado compartido también a través de sus redes sociales. "El tiempo disponible en pista servirá para recopilar más datos e impulsar el desarrollo del prototipo con motor V4, basándose en el trabajo realizado en Misano en septiembre", rezaba el escrito.

No es el único Gran Premio al que asistirá de aquí a final de temporada. El mallorquín también estará en el GP de Valencia, terminando así con las ocho invitaciones con las que cuenta la marca por temporada. Las tres últimas, Misano, Sepang y Cheste, habrán sido con el motor V4, la esperanza de Yamaha para poder plantar cara a todos los problemas que han estado experimentando durante los últimos años.

"Estoy contento de volver a competir. Ha pasado mucho tiempo desde el GP de Misano. Seguiremos mejorando el conjunto de nuestro prototipo con motor V4, y estoy deseando empezar el fin de semana y ver qué se puede hacer. Pero, por supuesto, será otro fin de semana de desarrollo del prototipo, el objetivo principal es estar listo para la próxima temporada", dijo el piloto, en unas declaraciones recogidas en el comunicado de prensa.

Cheste, la última prueba del curso

De hecho, la última cita de la temporada en el Ricardo Tormo de Cheste será la última prueba con el V4 antes de que todos los pilotos de la marca (Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu) puedan disponer de él en los test oficiales de Valencia del 18 de noviembre, la primera toma de contacto con la máquina desarrollada para el siguiente curso.

Cuatro probadores en Sepang

Durante el próximo fin de semana, serán cuatro los 'riders' que estarán presentes en parrilla que no son pilotos oficiales. Augusto será el único que correrá como invitado, mientras que los otros tres lo harán como sustitutos de los oficiales debido a lesiones. Michele Pirro será el encargado de conducir la Desmosedici GP25 de Marc Márquez, quien sigue de baja un fin de semana más tras la lesión que sufrió en el GP de Indonesia. Una lesión en el hombro de la que finalmente fue operado y de la que se sigue recuperando.

Tampoco estará en la parrilla Jorge Martín, campeón de la campaña pasada, tras lesionarse durante la carrera al sprint del GP de Japón. Le sustituirá en el box de Aprilia Lorenzo Savadori, que formará parte de la parrilla por 13ª vez esta temporada. El piloto madrileño sufrió una fractura de clavícula derecha de la que fue operado y se encuentra trabajando en su recuperación el Red Bull Athlete Performance Center, en Austria. Por el momento, se desconoce cuándo será su reeincorporación a la competición.

El tercer piloto que correrá como sustituto será Pol Espargaró, en lugar de Maverick Viñales. El piloto de Roses lleva media temporada, concretamente desde el GP de Alemania, arrastrando una lesión en el hombro izquierdo. El dolor le impidió terminar el fin de semana en Indonesia, por lo que decidió parar y priorizar su recuperación.