Suma y sigue en decepciones para Bagnaia: "La jornada estándar de esta temporada"

Dos jornadas le quedan a 2025. Dos jornadas que parece que se le harán interminables a Pecco Bagnaia. El piloto italiano no ve la hora de hacer un 'reset' y pensar ya en 2026 tras un curso en el que no ha conseguido encontrar las sensaciones a lomos de la Desmosedici GP25. Lo confirmaba este viernes tras otra primera jornada pésima, un patrón habitual esta temporada. Terminó 14º y tendrá que pasar por Q1 por sexta vez en las últimas once carreras.

El bicampeón de la categoría reina se quedó a 0.593 del mejor registro marcado por Pedro Acosta este viernes. "Fue la jornada estándar de esta temporada: problemas de principio a fin. Fuimos en la dirección equivocada y no mejoramos nada con el paso de las sesiones", decía en la sala de prensa del Ricardo Tormo, en la que se encontraba SPORT. Sorprendía su actitud... completamente resignado.

El piloto turinés no espera milagros este fin de semana, puesto que sigue experimentando los mismos problemas de todo el curso: la frenada y la entrada a curva. "Tengo los mismos problemas de todo el año, que esta pista todavía acentúa más". "Aquí hay que frenar en ángulo, debes tener una moto que gire mucho, y yo eso no lo tengo", se sinceraba.

En los últimos meses, Ducati ha asegurado que se encuentra trabajando para saber qué es lo que necesita exactamente el italiano. Pero les está costando dar con la tecla. "Es difícil pedirle al equipo qué necesito. Yo lo tengo bastante claro, pero si miras los datos, es muy complicado llegar a ese tipo de rendimiento. Cuesta hacer un diagnóstico", terminaba diciendo.

"El martes no cambiará nada"

La mirada está puesta ahora en el primer test de pretemporada del próximo martes. La fábrica de Borgo Panigale mostrará por primera vez el nuevo prototipo para 2026. Sin embargo, la esperanza es algo que Baganaia no conserva a estas alturas: "el martes no cambiará nada, porque las motos serán estas".

Está claro que el italiano no atraviesa su mejor momento. En las últimas cuatro citas no ha podido terminar la carrera larga del fin de semana, ya sea por caídas o por problemas técnicos, como el pinchazo de neumático que sufrió en el GP de Malasia cuando rodaba en cuarta posición. Son seis ceros a lo largo de la temporada y la suma de este factor, junto con los resultados discretos, ha provocado que ahora mismo se encuentre cuarto en clasificación y tenga muy complicado ser tercero con un Marco Bezzecchi que se encuentra en un muy buen momento de forma.