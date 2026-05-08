El sufrimiento de Fermín Aldeguer durará hasta el final de temporada

El inicio de 2026 no fue el que Fermín Aldeguer hubiese esperado. El piloto murciano sufrió un accidente mientras preparaba la pretemporada que lo dejó 'KO' de los test oficiales en Sepang y Buriram y le hizo perderse la primera cita del calendario en Tailandia. Reapareció en el Gran Premio de Brasil, donde terminó en una meritoria octava plaza pese a tener que tirar de las muletas aún al bajarse de la moto debido a la lesión en su pierna izquierda. Un dolor que, con el paso de las semanas, aún no ha desaparecido.

Fue el pasado mes de enero cuando el '54' sufrió una dura caída mientras entrenaba con una moto de calle en el Aspar Circuit de Valencia. Tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y empezar un período de recuperación. Pasaron casi dos meses hasta que pudo volver a subirse a la moto, en los que trabajó para intentar acortar los plazos e incorporarse a la competición lo antes posible. Finalmente, su regreso fue en el Autódromo Ayrton Senna de Goiânia.

Pero desde entonces, sufre limitaciones, especialmente cuando baja de la moto. Aún cojea, y admite que sigue padeciendo dolor. "Realmente el problema está siendo a nivel de preparación, de tiempo de recuperar y de seguridad en mi mismo en el apoyo (de la pierna). Pero a nivel de pilotaje no es lo que me está afectando. Cuando yo estoy encima de la moto no pienso en absoluto en la pierna", admitía ante la prensa presente en Le Mans este fin de semana, tal y como recoge 'Motorsport'.

El murciano apunta que lo que más le perjudica encima de la moto, es no poder entrenar con normalidad. "Me causa problemas en el día a día, en no poder entrenar tranquilamente, en no poder levantarme por la mañana sin dolor", explicó el piloto del Gresini Racing, compañero de Álex Márquez y que, a falta de confirmación oficial, correrá el próximo curso para el VR46 de Valentino Rossi.

El dolor, hasta final de curso

Aldeguer apuntó que el tormento que sufre por el dolor va a persistir hasta que pueda meterse de nuevo en un quirófano para sacar el tornillo que le pusieron los médicos para sellar la lesión. "Yo espero que no dure mucho tiempo, según los médicos se estima que hasta que no me quiren el clavo que tengo en el hueso de la pierna, que es muy grande, el dolor lo seguiré teniendo, y eso será a final de año. Ahora es imposible operarme, además aún no está consolidada la lesión", sentenció.

Se trata de un duro varapalo para el joven piloto, quien el año pasado logró colgarse la medalla de 'rookie del año' y terminar el campeonato en octava plaza. Consiguió tres podios en carreras dominicales, uno de ellos en forma de victoria, en el insufrible calor de Indonesia. Unos resultados que espera volver a repetir lo antes posible, cuando el calvario finalice.