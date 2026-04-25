La suerte no acompaña a Alex Márquez: "Demasiado corazón, demasiado poca cabeza"

La suerte no sonrió este sábado a Álex Márquez. El piloto del Gresini Racing terminó por el suelo en la alocada carrera al Sprint que se vivió en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El '73' llegó a liderar la carrera, pero la lluvia terminó jugándole una mala pasada y la victoria recayó en manos de su hermano mayor, Marc Márquez. Tenía que ser un buen fin de semana para Álex, quien, pese al varapalo, aún es optimista de cara al domingo.

El catalán, que fue el más rápido en la Práctica del viernes, siendo el único piloto en bajar la barrera del 1:36, sufrió más de lo esperado en la 'qualy' en mojado. Salvó los muebles al partir desde la quinta plaza, pero se quedó a 1.059 de Marc. En la Sprint esperó pacientemente a dar caza a su hermano. Incluso le adelantó. Pero la lluvia hizo acto de presencia y se fue al suelo antes de poder entrar a boxes a cambiar de moto en configuración de mojado. "Estas condiciones son así, 30 segundos más tarde en ese punto, seguramente en la 11-12 ya llovía y hubiera entrado, pero en ese momento estaba completamente seco y he decidido tirar una más", recordaba sobre aquel momento, en unas declaraciones ofrecidas a DAZN.

"En la trece, en la frenada ya, ya llovía, entonces ahí ya no puedes entrar. He intentado sobrevivir esa vuelta, pero me he caído en la 8 yendo muy lento pero con estos neumáticos cuando hay tanta lluvia cometer un error así es muy fácil. Hoy todo ha salido mal", se lamentaba el piloto de Cervera.

Se queda, eso sí, con el haber podido llegar a dar caza a Marc. El ritmo era bueno antes de la caída. "Después de sobrevivir en qualy, he vuelto a tener la velocidad y el 'feeling' que tenía ayer, que eso es importante. He podido recuperar posiciones, he podido coger bien a Marc. Cuando he visto que los de atrás empezaban a llegar lo he pasado para yo tirar y tomar responsabilidades al entrar o no, pero me ha salido mal, así que al menos he arriesgado, lo he dado todo", valoraba.

Y entonces, lanzaba una reflexión de cara a la carrera dominical: "Demasiado corazón, demasiado poca cabeza. Entonces, mañana, un poquito más de cabeza y equilibrarlo un poquito todo"

Una nueva oportunidad el domingo

El '73' es consciente de que mañana tiene una nueva oportunidad. El año pasado se mostró muy fuerte durante todo el fin de semana, llegando incluso a llevarse la victoria dominical tras la caída de su hermano Marc. Aquella fue su primera victoria en la categoría reina, de las tres que conseguiría en 2025. "Mañana el neumático trasero seguramente será el medio, y ahí es donde creo que nosotros tenemos un balance de la moto un poco mejor. Ayer tuvimos un gran ritmo, seguramente el más rápido, pero es verdad que no me fío del todo de las Aprilia, sobretodo de Bezzecchi. Ellos dan un paso adelante con la media en los domingos", advertía.

Sobre su hermano, lo tiene claro. En DAZN le han recordado que justo hoy, es el santo del campeón. "Hoy ha bajado el santo y ha bajado todo...", sentenciaba entre risas el piloto catalán.