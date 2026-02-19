Stoner revela la clave del dominio de Marc Márquez

Las leyendas se rinden solo ante leyendas, y por eso no es de extrañar para nadie que Casey Stoner se haya referido recientemente a la increíble historia de superación que protagonizó el pasado curso Marc Márquez, tras una larga travesía por el desierto a causa de las lesiones. El piloto australiano, campeón del mundo de 2007 y 2011, tiene claro que la exitosa trayectoria de Marc Márquez no es fruto de la casualidad.

Las dos leyendas no llegaron a coincidir nunca en parrilla. El australiano se retiró en 2012, cuando pilotaba para el Repsol Honda Team junto a Dani Pedrosa, y precisamente, en el hueco que dejó libre recaló un jovencísimo Márquez, que venía de conquistar el título mundial de 125cc en 2010, y el de Moto2 en 2012. Para muchos, no haber podido verles visto compartir pista es una absoluta tragedia, puesto que ambos son dos talentos excepcionales.

"No hay duda de su talento, de su velocidad, de nada de eso, no se puede cuestionar", se sinceraba el piloto australiano en una entrevista concecida a Crash.net. "Si lo haces, es que hay algo que no está bien en ti", continuaba diciendo el campeón. Unas declaraciones en las que deja entrever su admiración por el catalán, pero lo cierto es que si algo sorprendió en sus declaraciones, fue su forma de analizar el estilo de pilotaje del de Cervera. Y es que el mítico '27' ve alguna que otra debilidad.

Son muchos años siguiendo MotoGP desde casa, pero también en los circuitos, puesto que pese a que se retiró hace ya 13 años, Stoner sigue asistiendo a las carreras a menudo. Y la combinación de ambos factores lo ha llevado a observar varios detalles. "Marc sí tenía una gran debilidad en el pasado, creo que nadie la había notado, y no diré nada al respecto", comenzaba diciendo Casey. "Pero es sorprendente que nadie haya podido explotarla", se cuestionaba.

La debilidad que "nadie había notado"

"Supongo que es porque todos lo veían como el jefe definitivo y, en lugar de intentar entender qué necesitaban hacer, qué debían mejorar ellos mismos, quizá en la forma de correr contra Marc, simplemente lo veían como un rival increíblemente difícil", valoraba Casey, que acumula 38 victorias y 69 podios en la categoría reina.

Los últimos cinco años no fueron nada fáciles para el '93', que tuvo que pasar por quirófano hasta en cuatro ocasiones tras la dura caída que protagonizó en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. "Lo que hizo en esos años que fueron difíciles para él fue desarrollar otro nivel de fortaleza, inteligencia y paciencia. Eso es aparentemente lo que les falta a todos los que compiten contra él", valoraba.

Casey opina que la gestión de neumáticos del '93' es muy inteligente en comparación a la del resto de pilotos de la parrilla. "Él puede hacer que esos neumáticos duren mucho más, hasta el punto de que cuando la electrónica toma el mando y el nivel de agarre baja, su nivel de agarre es mucho mayor porque fue muy suave con ellos al principio", detallaba el expiloto de Ducati. "Creo que simplemente escucha a la moto y a los neumáticos lo suficientemente bien ahora como para entender qué parte de la carrera se gana", sentenciaba.