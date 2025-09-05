Steiner desembarca en MotoGP y anuncia la compra de Tech 3

El polémico Guenther Steiner, ex director de Haas en F1 y uno de los personajes más célebres de la docuserie de Netflix 'Drive to Survive', desembarca en el paddock de MotoGP. Este viernes se ha anunciado de forma oficial que el Team Red Bull KTM Tech3 de Hervé Poncharal cambia de manos y pasa a las de Steiner y un fondo inversor.

El consorcio ha firmado la propiedad total del equipo de MotoGP, incluyendo Moto3, aunque la nueva estructura entrará en vigor a partir de 2026. Steiner asume el cargo de CEO y socio principal del proyecto. Richard Coleman se convierte en el Director del equipo. Y el fundador y actual director, Hervé Poncharal, continuará al frente de Tech3 durante la presente campaña. Posteriormente, pasará a ser consultor, impulsando el talento joven y transmitiendo su experiencia en MotoGP. El equipo seguirá compitiendo como Tech3, utilizando motos de KTM según sus acuerdos actuales y manteniendo su sede de larga data en Bormes-les-Mimosas, Francia.

Steiner inició su su carrera como ingeniero en rallies y durante cuatro décadas ha ejercido puestos de responsabilidad en Jaguar Racing y Red Bull Racing. Coleman también cuenta con más de una década de experiencia en campeonatos mundiales, tras haber trabajado extensamente en Turismos y haber fundado su propia consultora de gestión deportiva.

"Esta es una oportunidad fantástica. Tech3 es un gran equipo con un enorme potencial y un legado impresionante. El impacto de Hervé en el equipo y en MotoGP es innegable, y nos sentimos honrados de asumir el control y seguir construyendo sobre esas bases. Nos entusiasma formar parte del paddock de MotoGP y maximizar el potencial del equipo y del deporte a medida que continúa creciendo, ayudando a acercarlo a nuevos públicos", ha valoirado Steiner durante el GP de Catalunya, escenario del anuncio.

Richard Coleman, por su parte, señala que "abordamos este proyecto con humildad, reconociendo el increíble talento y la experiencia que ya existe en el paddock de MotoGP, pero también con ambición. Estamos aquí para competir, no solo para participar, en todos los niveles, con auténtica pasión por el deporte. Queremos conectar con aún más aficionados y mostrar lo mejor de MotoGP".

Fundado en 1990, Tech3 es uno de los equipos con más trayectoria en el paddock de MotoGP. Se incorporó a la categoría de MotoGP en 2001 tras ganar el título de 250cc en 20har´ñ00. Bajo la batuta de Poncharal, el equipo ha conseguido 38 podios en MotoGP y ha ganado dos Grandes Premios de MotoGP hasta la fecha.

"Este es el final de una era, pero también el comienzo de una emocionante para todos nosotros. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado desde el nacimiento de Tech3, ganando carreras de MotoGP y subiendo al podio en tantas ocasiones, así como de lo que hemos construido durante estas décadas con todas las personas con las que nos hemos cruzado. Cuando Guenther me contactó para mostrarme su interés en el equipo, me pareció el momento perfecto para hacer este cambio. Sé que Guenther liderará el equipo con rumbo, ambición e integridad, sin olvidar ese toque de espíritu rockero que lo fundó. Tech3 estará en buenas manos para ayudarle a crecer aún más en esta nueva era de MotoGP", asegura Poncharal.

Steiner lleva más de dos años evaluando oportunidades en MotoGP, impulsado por su firme convicción de la solidez de MotoGP como empresa de entretenimiento deportivo, junto con su potencial para convertir a Tech3, de exitoso equipo de carreras a franquicia deportiva. Su misión al llegar es maximizar ambas: conservar el prestigio deportivo del equipo y, al mismo tiempo, iniciar una nueva era a la vanguardia de la conexión con los aficionados, a medida que el deporte continúa su trayectoria de crecimiento. La adquisición, cercana a los 20 millones según algunas fuentes, está liderado por un consorcio liderado por IKON Capital.

"Es un placer dar la bienvenida a Guenther a MotoGP. Nos encontramos en un gran momento para el deporte, continuando nuestra trayectoria de crecimiento y con la vista puesta en que se acelere aún más. El legado de Tech3 habla por sí solo, al igual que la contribución de Hervé al deporte, y esta nueva era está destinada a profundizar aún más en ello, por lo que es una emocionante situación en la que todos salen ganando. Aunque seguirá con nosotros mientras asume el cargo de consultor a partir del año que viene, queremos agradecer a Hervé todo lo que ha logrado y aportado a MotoGP, y dar a Guenther y a Richard una cálida bienvenida a nuestro paddock. Estamos entusiasmados por trabajar juntos", valora el director deportivo de MotoGP Carlos Ezpeleta.