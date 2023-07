Stefan Bradl, sin vacaciones para mejorar la Honda de Márquez

El alemán, probador de Honda, realizará tres test privados en Misano y otros tres test en Jerez antes del 4 de agosto "La moto no inspira confianza y tomas riesgos aunque no esté lista. Necesitamos mucho más agarre en la rueda trasera", opina Bradl

Honda atraviesa su peor crisis en el Mundial de MotoGP, una auténtica pesadilla después de encadenar las lesiones de Marc Márquez, Joan Mir y Álex Rins. La moto japonesa , RC213V, es la más crítica de la parrilla y sus pilotos lideran el ranking de caídas. El peor parado de momento ha sido Rins, que en Austin rompió una racha de 24 carreras sin ganar de Honda, pero en Mugello se fracturó la tibia y el peroné.

Un via crucis que tuvo su punto álgido en el Gran Premio de Alemania 2023, cuando Marc Márquez se cayó hasta en cinco ocasiones cuando trataba de rodar en la zona delantera de la parrilla de la clase reina y optó por no correr la carrera. Ante la posibilidad de perder a Márquez, que según los rumores del paddock busca la forma de romper anticipadamente su contrato en vigor hasta 2024, Honda se ha volcado en su proyecto de 2024 para tratar de conseguir una moto competitiva y más segura.

Stefan Bradl, probador de HRC, se ha quedado sin vacaciones. En Assen explicó que durante el parón veraniego iba a realizar varios test privados en Jerez de la Frontera y Misano para llegar lo mejor preparado posible a los entrenamientos post carrera que se celebrarán en el trazado italiano el lunes 11 de septiembre.

"Haremos tres días de test en Misano y tres en Jerez. Luego, veremos cómo está la situación con Álex Rins y así, sucesivamente. Hay muchas preguntas sin respuesta", comentó el piloto alemán, que reconoció sus reticencias con la RC213V: "La moto no inspira confianza y tomas riesgos aunque no esté lista. Desde mi punto de vista, no es la electrónica lo que nos está frenando. Lo que necesitamos es mucho más agarre en la rueda trasera", aseguró Bradl en declaraciones a DAZN.

Sobre el actual dominio que ejerce Ducati en MotoGP, el piloto germano fue contundente: "Todo el mundo está pendiente de lo que hace Ducati. Tienen éxito con muchos estilos de pilotaje diferentes y ningún piloto se lesiona, todo el mundo tiene de buena salud. El rendimiento es correcto, muchos pilotos diferentes de Ducati han subido el podio, muchos conceptos aerodinámicos diferentes tienen éxito... Por supuesto que te fijas en eso, está claro".