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Sprint MotoGP del GP de San Marino: resumen, resultado y clasificación de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
Consulta todo lo sucedido en la carrera corta del fin de semana en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputa en Misano
Valentino Rossi celebrando el podio de Bezz
Así vio caer la bandera a cuadros Marc Márquez
Marc Márquez se pone ahora a 14 puntos del liderazgo de Jorge Martín. ¡ojo!
¡VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ!
21 triunfos al sprint para el de Cervera. Completan el podio Bezz y Martín.
¡LAST LAP!
Entramos en el último giro. Más de un segundo de diferencia entre Marc y Bezz. Casco rojo en el primer sector para Bezz, que no se rinde pero lo tendrá muy difícil.
¡VUELTA RÁPIDA DE MARC!
1:30.734 del '93'. Qué piloto, señor@s. Cuando parece que no tiene nada más, saca lo mejor de sí. Increíble.
Martín está salvando los muebles en un fin de semana que estaba siendo un tanto complicado. Partía quinto y pudo remar hasta la tercera plaza.
1:30.996 para Márquez y 1:30.945 para Bezz en la última vuelta. WOW. Qué nivel y cómo están apretando.
5 VUELTAS PARA EL FINAL
Bezzecchi está acercándose mucho. Veremos qué sucede. Marc empieza a apretar.
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