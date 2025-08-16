Carrera sprint de MotoGP, hoy en directo: GP de Austria con Marc Márquez, en vivo

LOS MÁRQUEZ LIDERAN LA SALIDA

Comienza la carrera con una salida pésima de Pecco Bagnaia, pero con un buen inicio de los hermanos Márquez: Álex lidera y le sigue Marc. Pedro Acosta sube a la cuarta posición, mientras Bezzecchi no ha podido aguantar la pole y se coloca tras los hermanos Márquez en tercera posición.

Unanimidad entre los pilotos con la elección de neumáticos: medio delantero y blando trasero. Sólo una excepción, la del francés Johann Zarco que sale también con el medio detrás.