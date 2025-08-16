En directo
MotoGP
Carrera sprint de MotoGP, hoy en directo: GP de Austria con Marc Márquez, en vivo
Sigue en directo la carrera al sprint de MotoGP en el Red Bull Ring tras la clasificación con la sorprendente 'pole' de Bezzecchi
Pablo Rivera
Sábado de sprint para MotoGP en el decimotercer Gran Premio de la temporada 2025 en el Red Bull Ring de Austria. Sigue en directo la acción en Sport.es.
LOS MÁRQUEZ LIDERAN LA SALIDA
Comienza la carrera con una salida pésima de Pecco Bagnaia, pero con un buen inicio de los hermanos Márquez: Álex lidera y le sigue Marc. Pedro Acosta sube a la cuarta posición, mientras Bezzecchi no ha podido aguantar la pole y se coloca tras los hermanos Márquez en tercera posición.
Unanimidad entre los pilotos con la elección de neumáticos: medio delantero y blando trasero. Sólo una excepción, la del francés Johann Zarco que sale también con el medio detrás.
ARRANCA LA CARRERA AL SPRINT
Finalizada la vuelta de formación, los pilotos se preparan en sus posiciones de salida a la espera de que se apaguen los semáforos. ¡Arranca la primera carrera del fin de semana!
TARDE SOLEADA EN AUSTRIA
Uno de los miedos que añadian emoción a esta carrera era la previsión de tormentas para esta tarde en Austria. Por el momento, el sol reina en el Red Bull Ring con más de 30ºC y mucho viento. Eso sí, las nubes rodean al circuito y la previsión de lluvia se mantiene. Veremos si aguanta el tiempo las pocas vueltas de hoy o si tendremos nueva sorpresa añadida a la pole de Bezzecchi.
ASÍ ARRANCARÁ LA CARRERA AL SPRINT
Este es el orden en la parrilla de salida de esta carrera al Sprint, donde no aparece Maverick Viñales tras anunciar su retirada del Gran Premio de Austria por sus dolores en el hombro izquierdo:
EL RETO DE MARC MÁRQUEZ
El piloto de Cervera buscará ganar su primera carrera en el Red Bull Ring desde la segunda línea de la parrilla. Un triunfo que le pondría a solo tres por debajo del piloto con más victorias en las carreras rápidas: Jorge Martín, con 16 victorias en su haber. Sin embargo, el circuito es territorio Ducati, y tanto Bagnaia como su hermano Álex no se lo pondrán fácil. Eso, sumado al gran tiempo y el buen ritmo demostrado por Marco Bezzecchi y su Aprilia.
¡30 MINUTOS PARA LA PRIMERA CARRERA DEL FIN DE SEMANA!
En poco menos de 30 minutos, arrancará la carrera al Sprint del GP de Austria de MotoGP. Una carrera a 10 vueltas en la que Marco Bezzecchi saldrá desde la pole tras sorprender en la clasificación saliendo desde la Q1 y logrando el mejor tiempo de la tanda: 1'28.060. Marc Márquez, que se cayó en su intento por superar al italiano, saldrá cuarto pese a haber dominado a lo largo de todo el fin de semana. Mejor lo ha hecho su hermano Álex, que saldrá segundo a solo +0.016 de Bezzecchi y tercero lo hará Pecco Bagnaia.
¡NOS VEMOS A LAS 15H!
Después de esta apasionante clasificación, volveremos a las 15 horas para ver juntos la carrera al Sprint del Gran Premio de Austria de MotoGP. Una carrera que se prevé completamente abierta y que seguro sorprenderá igual que esta complicada pole position que ha logrado Marco Bezzecchi. ¡Hasta luego!
TODO ABIERTO PARA ESTA TARDE
Marc Márquez saldrá cuarto pese al dominio total del catalán en los entrenamientos. Todo tras una clasificación bastante accidentada, con varias caídas (incluída la que ha sufrido el piloto de Ducati). Marco Bezzecchi ha sorprendido a todos logrando su primera pole de la temporada arrancando con su Aprilia desde la Q1, y para esta tarde se prevé tormenta durante la carrera al Sprint de este Gran Premio de Austria. ¡Qué interesante se ha puesto esta carrera!
FINAL DE LA CLASIFICACIÓN
Pese a los últimos intentos de los pilotos, ningún cambio final. Se hace con la pole Marco Bezzecchi (1'28.060), que llegaba a la Q2 desde la Q1, por delante de Álex Márquez, Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Enea Bastianini, que saldrá quinto llegando también desde la Q1.
MARCO BEZZECCHI REVIENTA EL CRONO Y MÁRQUEZ AL SUELO
Marco Bezzecchi se coloca en primera posición con un tiempo de 1'28.060, y Álex Márquez segundo a +0.016 del piloto italiano. En tercera posición se encuentra actualmente Pecco Bagnaia, dejando fuera del podio a Marc Márquez. El piloto de Ducati, en un buen intento para arrebatarle el crono a Bezzecchi, ha acabado cayendo al suelo al pisar la grava, dejándoselo todo a una sola oportunidad con la moto bastante tocada tras la caída.
