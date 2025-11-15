En Directo
MotoGP
Sprint del GP de Valencia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la sprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste
David Raurell
La sprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP en directo en SPORT.es.
La jornada matinal también nos ha dejado la imagen de Pecco Bagnaia abandonando la Qualy tras sufrir un contratiempo en su moto.
Según parece podría haberse quedado sin gasolina, lo que ha generado un enfado del piloto italiano al llegar al box de Ducati
Sepan que la Qualy de esta mañana ha estado liderada por Marco Bezzecchi, que ha quedado en primer lugar por delante de Àlex Márquez y Di Giannantonio
¡Bienvenidos a Valencia!
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos el seguimiento de la Sprint del Gran Premio de Cheste. En apenas 30 minutos, a partir de las 15:00 horas, arrancará la sesión definitiva de esta jornada de sábado.
¡Nos espera una gran carrera por delante!
