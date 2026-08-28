Sprint y clasificación del GP de Aragón de MotoGP: horarios y dónde ver la carrera por TV y online, en directo con Marc Márquez

El Gran Premio de Aragón de MotoGP afronta este sábado una jornada verdaderamente intensa. Después de que los pilotos hayan podido completar sus primeras vueltas del fin de semana en MotorLand este viernes, ha llegado el momento de la verdad con la disputa de la carrera Sprint y de la clasificación este sábado

Las primeras sesiones han servido a los pilotos para empezar a dibujar el escenario de un fin de semana especialmente importante en la lucha por el Mundial. Jorge Martín, Ai Ogura y Marc Márquez llegan a Aragón metidos de lleno en la pelea por el campeonato, por lo que cada posición en parrilla y cada punto de la Sprint pueden resultar determinantes en una clasificación muy ajustada.

Uno de los grandes focos vuelve a estar colocado sobre Marc Márquez, que compite en uno de sus circuitos favoritos. El piloto de Ducati ya demostró su enorme competitividad en MotorLand el año pasado, cuando se llevó la victoria del domingo por delante de Álex Márquez y Pecco Bagnaia, y las vueltas acumuladas durante el viernes han permitido al '93' empezar a encontrar los límites de una pista que conoce especialmente bien.

Marc Márquez (Ducati) apunta al décimo Mundial / FILIP SINGER / EFE

El sábado elevará definitivamente la tensión con la clasificación y la carrera Sprint. Después del trabajo realizado durante el viernes, ya no habrá apenas margen para experimentar: la mañana decidirá el orden de salida y, pocas horas después, se repartirán los primeros puntos del fin de semana antes de la carrera principal del domingo.

A qué hora es la Carrera Sprint y clasificación del GP de Aragón de MotoGP

Sábado 29 de agosto: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Aragón 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

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