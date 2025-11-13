SPORT lanza un documental sobre el histórico regreso de Marc Márquez

La apuesta de ‘todo al rojo’ con la que Marc Márquez comenzó este año su aventura en Ducati tuvo recompensa y un final con tintes épicos. El pasado 28 de septiembre, en el GP de Japón, conquistó su novena corona mundial, la séptima en la clase reina de MotoGP. Y lo celebró con un emotivo lema: ‘Mas que un número’, por todo lo que representaba después de atravesar su peor etapa vital. El éxito que tanto perseguía desde su durísima caída en el GP de España de 2020, en el circuito de Jerez, que le cambió para siempre.

Tras un calvario de lesiones, el piloto de Cervera ha protagonizado el mayor regreso de la historia. Una asombrosa ‘resurección’ que ha dado la vuelta al mundo y le ha convertido en un ídolo que trasciende al motociclismo y le sitúa a la altura de las grandes leyendas del deporte español, como Pau Gasol, Rafa Nadal o Fernando Alonso.

En SPORT contamos al detalle su gesta en Motegi y lamentablemente, también el nuevo contratiempo sufrido en Indonesia una semana más tarde y que le obligó a despedir anticipadamente el Mundial 2025. La buena noticia es que su recuperación va viento en popa y Márquez estará listo para afrontar con máximas garantías el curso 2026.

Y mientras esperamos ansiosos a verle de nuevo en pista, hemos querido ofrecer a sus fans y a los lectores de SPORT un documental que recopila los mejores momentos de su primer y mágico año con los colores de Ducati, pero también narra las experiencias que le han llevado hasta aquí. Este domingo 16 de noviembre estará disponible en nuestra web (www.sport.es) y también en nuestras redes sociales.

Además de contar con las opiniones de los especialistas de motor que le siguen desde sus inicios, los periodistas Emilio Pérez de Rozas, Laura López Albiac, Ignasi Sagnier y Josep Lluís Merlos, quisimos hablar con algunos de sus colaboradores más cercanos, como su actual representante Jaime Martínez Recasens, ‘Jimmy’ , el director del equipo en Ducati, Davide Tardozzi y la que fuera su jefa en el Team Gresini, Nadia Padovani.

También charlamos con el doctor Angel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, para tratar comprender el alcance de la gesta de Marc después de su grave lesión en el brazo derecho. El rey del trial Toni Bou, con el que comparte una estrecha amistad desde los tiempos de Honda, nos confesó la profunda admiración que siente por el ‘93’. Y dos pilotos de MotoGP, Aleix Espargaró y Fermín Aldeguer destacaron las virtudes de un campeón que ha hecho historia.