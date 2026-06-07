Un sólido 'ManuGasss' ejerce de líder para llevarse la cuarta victoria del curso

Se le escapó el pasado año el título mundial a Manuel González. Y en Balaton Park (Hungría), demostró no estar dispuesto a repetir los errores del pasado. El piloto madrileño, muy sólido, se llevó la cuarta victoria de la temporada, la tercera consecutiva, confirmando el dulce momento en el que se encuentra. El podio lo completó un combativo Filip Salac y Senna Agius, lo que supuso un doblete para el IntactGP.

Partía Izan Guevara desde la posición de privilegio tras lograr el sábado su segunda 'pole position' de la temporada, tras la lograda en Le Mans. Pero sufrió más de lo esperado tras la salida en Balaton Park (Hungría)... y la carrera se le complicó mucho más de lo que el mallorquín, campeón en 2022 en Moto2, hubiese querido.

Tras el apagón de semáforo, Alonso López, que salía octavo, se iba largo por el interior de la frenada de la curva 1. Era el único incidente reseñable de la salida, mientras que Filip Salac, que partía segundo, procedía a adelantar al 'poleman', quien se cruzó un poco hacia la derecha en la trazada tras una mala salida. Muy distinta de la que hizo el líder del campeonato, Manu González, quien partía desde la segunda fila tras clasificar cuarto y se ponía segundo.

Guevara perdía varias posiciones, cayendo hasta la quinta plaza tras ser sobrepasado por Senna Agius y un sólido Dani Holgado, quien protagonizaba un valiente adelantamiento sobre el segundo clasificado en el campeonato.

En los primeros giros, Aron Canet se iba al suelo en la curva 12 tras un contacto con Iván Ortolà. Precisamente, al cabo de unos giros el valenciano se iba al suelo con Daniel Muñoz en la curva 3.

El 'KO' a Guevara

Izan Guevara recibía una 'Long Lap Penalty' después de que los comisarios interpretasen que se había cruzado en la trayectoria en la parrilla de salida, provocando una situación peligrosa. La completaba en el séptimo giro, cuando rodaba en cuarta plaza... y caía hasta la sexta, justo detrás de Holgado y David Alonso, los dos pilotos del Aspar Team.

En el ecuador de la carrera, en la undécima vuelta, Salac, del American Racing, lideraba con una ventaja de una décima sobre González. Estaba cerca el madrileño... pero no parecía con suficiente confianza como para arriesgarse con una maniobra que pudiese terminar con fatales consecuencias. Pero sí lo hizo a falta de diez giros para el final. El líder ejecutó un adelantamiento por el interior al checo en un cambio de dirección del trazado húngaro.

Por detrás, sorprendía una meritoria novena plaza de los 'rookies' Alberto Ferrández y José Antonio Rueda, noveno y décimo. El valenciano venía de la decimoséptima plaza y el campeón de Moto3 del pasado curso, de la décimocuarta.

Una de las batallas más emocionantes de la carrera se concentró en la cuarta plaza. Alonso, muy cerca de su compañero de box, esperaba pacientemente para sobrepasarle. Pero se coló el de Sant Vicent del Raspeig (Valencia) en la curva 1, y el colombiano ganó la posición sin arriesgarse a un adelantamiento que pudiese terminar en drama en el box liderado por Jorge Martínez 'Aspar' y Nico Terol.

A falta de siete vueltas para el final, Manu González recibió un aviso de límites de pista por haber tres veces el verde. Con dos más, se arriesgaba a una 'long lap'. Tenía un momento de debilidad el '18'... y Salac se acercaba. Pero a cinco del final marcaba un ritmo endiablado y firmaba la vuelta rápida.

Manu, disparado hacia el título

No pudo acercarse el checo al madirleño, quien se impuso en Hungría. Agius, a tres segundos, cerró el podio tras sentir la presión de David Alonso en su colín.

Tras la octava cita, el madrileño tiene prácticamente una ventaja de dos carreras sobre Izan Guevara, que se encuentra a 49'5 puntos tras ver caer la bandera a cuadros en sexta plaza. Celestino Vietti es tercero con 52.5 unidades.