La solidaridad de MotoGP recauda una cifra récord para el proyecto 'Two Wheels for Life'

'Two Wheels for Life' la organización benéfica oficial de MotoGP, ha alcanzado este fin de semana en el marco del Gran Premio de Gran Bretaña una cifra récord. En cuatro días, gracias a la generosidad de los aficionados y de los pilotos que han donado objetos personales, se han recaudado 234.000 euros que servirán para financiar los proyectos del organismo en Gambia, Nigeria, Lesoto y Malawi.

El 'GP of Champions' el evento organizado por 'Two Wheels for Life' durante el gran premio ha contado con diferentes experiencias para los aficionados y subastas con preciados objetos de sus ídolos que no han pasado desapercibidas. Ya la primera jornada congregó a unos 750 aficionados en el MotoGP Experience Day de 'Two Wheels', que superó las expectativas y agotó las entradas. Además, varios pilotos estuvieron presentes durante las actividades, animando la participación de los visitantes.

El viernes se inauguró el Silverstone Challenge en el 'Racing for the Future Truck' de MotoGP, situado en la Fan Zone. Más de 150 aficionados realizaron una donación para probar el MotoGP Simulator, con un premio para la vuelta más rápida. Diez aficionados pudieron además disfrutar una Ducati MotoEX2, pilotada por el piloto probador de Ducati Franco Battaini y el expiloto de Grandes Premios Fonsi Nieto.

Objetos preciados

Más allá de estos eventos, el plato fuerte del fin de semana fueron las subastas que tuvieron lugar el viernes y el sábado y en las que se recaudaron 122.000 euros, con una experiencia en el Gran Premio de Valencia para la última carrera de la temporada como el producto más preciado, alzandando los 8.400 euros.

Los seguidores también pujaron al alza por un par de entradas para la FIM Award Dinner en Málaga (5.800 €), una VR46 Team Experience para dos personas durante el Gran Premio (5.250 €), o experiencias para disfrutar durante el fin de semana, como pases para la parrilla del Sprint (3.300 €) y una experiencia en el MotoGP Village (2.900 €).

Entre los objetos donados por los pilotos, el mayor precio se pagó por un casco réplica firmado por Alex Márquez (4.900 euros) y sus botas (4.000 euros). El mono réplica del campeonato de Barry Sheene de Dainese alcanzó una cifra de 3.600 euros.

"El GP of Champions de Silverstone es nuestro evento más grande e importante del año y estamos muy orgullosos de que la comunidad motociclista se haya unido para apoyar nuestra misión en Two Wheels for Life, alcanzando nuestra mayor recaudación hasta la fecha", explicó un satisfecho Andrea Coleman, cofundador y CEO de 'Two Wheels'.