"Simoncelli sigue durmiendo en su habitación"

La vida de Paolo Simoncelli tomó un vuelco dramático cuando el 23 de octubre de 2011, en Sepang, su hijo Marco falleció haciendo lo que más le gustaba: montar en moto. En Malasia, el mundo del motociclismo se despidió de un campeón, pero no se olvidó de su padre Paolo quien ha seguido vinculado al deporte de dos ruedas desde entonces.

En 2013, casi dos años después del fallecimiento de su hijo, Paolo fundó el Sic58 Squadra Corsa, un equipo que ha ayudado a muchos jóvenes a debutar y a tener una oportunidad en MotoGP. El padre del fallecido Marco ha estado en el mundo desde entonces y nunca se ha mordido la lengua al hablar, algo que se ha vuelto a repetir tras su última entrevista en el Corriere della Sera.

Paolo Simoncelli, con la moto de su hijo / EFE

Paolo mostró, entre otras cosas, su frustración por la llegada de Liberty Media a MotoGP. "Estos estadounidenses ya me han cabreado", confiesa el italiano. "Quieren cambiarlo todo, parece que nada de lo que hemos construido funciona. Quieren eliminar los títulos ganados en categorías inferiores del cómputo oficial; solo cuentan los de MotoGP. Así, mi hijo Marco, los Gresini y los Nieto desaparecerían. Quieren borrar la historia", explica el fundador de Sic58 Squadra Corsa.

La crítica hacia el estado del deporte actual sigue: "No me gusta que los pilotos ya estén influenciados por sus representantes a los 18 años y que tengan un físico de MotoGP. Duermen y comen como Márquez, van al gimnasio cinco días a la semana cuando no es necesario", confiesa. "Y luego llegan demasiado tarde al Campeonato Mundial de MotoGP. Nos hacen sentir inútiles. Para los estadounidenses de Liberty, el motociclismo no existe. Solo quieren espectáculo, así que monten un circo".

Paolo Simoncelli pidió un minuto de ruido para homenajear a su hijo / EFE

Otro de los temas que se tratan durante la entrevista tienen que ver con la ausencia de Marco Simoncelli: "Me cuesta encontrar consuelo. Simplemente me digo que así es la vida y, sobre todo, que no me arrepiento. Este era el destino de Marco. Mi esposa y yo hicimos todo lo posible por hacerlo feliz, y murió haciendo algo que lo hacía feliz", explica. "Esa tarde, al cruzar la puerta en mi scooter para ver la carrera, me golpeó un viento gélido que olía a muerte. Me dije: 'Mierda... Voy a detenerlo'. Pero faltaba un minuto y no lo habría logrado. Durante cinco minutos, hasta el accidente, sentí que algo no iba bien".

Una de las respuestas más sorprendentes fue tras la pregunta sobre dónde estaban las cenizas de Marco Simoncelli. "En su habitación. Nada ha cambiado, sigue durmiendo allí", explica. Y sobre si pensó alguna vez en dejarlo todo tras la muerte de su hijo: "No, porque después de la tragedia, las motos me dieron 15 años maravillosos. Fundé el equipo para no morir. Me sentí comprometido, me ayudó a pensar en otras cosas, y eso fue importantísimo para mí", termina.