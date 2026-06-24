En silla de ruedas, a por Alonso: “Si ves una silla tuneada de Aston Martin, somos nosotros”

Es viernes de Gran Premio en Mónaco y una silla de ruedas asoma por Santa Devota entre los lujosos yates, el famoso Casino y los superdeportivos. Jesús persigue cumplir un sueño, el sueño de toda una vida. Ese que lleva 25 años persiguiendo, sea a pie, en silla de ruedas o desde el sofá de casa, con sus hijos. Seis meses atrás, tuvo la mala fortuna de que un toro mecánico le aplastó el pie y le obligó a ir en silla de ruedas. A él le dio igual porque puede con todo, esa fe y perseverancia reconoce que la ha aprendido de su ídolo.

“Nosotros no nos rendimos y, como los fanáticos locos que somos, le tuneamos la silla con los colores de Fernando Alonso para que la pudiera ver si nos cruzábamos”, cuenta su familia a Sport. Tantos meses de médicos y fisios no le han quitado de la cabeza la ilusión de conocer a su referente. “Llevo siguiendo a Fernando Alonso desde que corría en Minardi, desde ese día pasó a ser parte de nuestra familia, mi objetivo era llegar a Mónaco”, relata Jesús a este medio.

Jesús junto a sus hijos en Mónaco / Enric Puig

Tras aquel desafortunado accidente de hace meses, Jesús decidió presentarse con su silla, cargado de ganas e ilusión, junto a sus hijos, Enric y Sergi, un amigo de la familia, Jordi, y su yerno Joan en Mónaco. “Su sueño de vida siempre fue llevarnos a Mónaco a ver la Fórmula 1 y este año decidimos cumplírselo nosotros y le regalamos las entradas”, relata su hijo Enric. La gracia de la historia es cómo se presentaron en los alrededores del circuito: nunca nadie ha hecho acto de presencia con tanto estilo en el glamuroso Principado: “Si ves una silla de ruedas tuneada de Aston Martin somos nosotros, estamos intentando hacer que la silla parezca el coche de Aston Martin, pintándola de verde y poniéndole tapacubos de El Nano y una caña de pescar con la bandera de Asturias ondeando arriba del todo”. La imagen es tremenda.

El viernes de entrenamientos Libres se acercaron a la salida del paddock pero no hubo suerte. Esperaron y esperaron a Alonso pero no coincidieron. “No vimos a Fernando pero se paró Pedro de la Rosa, vio la silla y se rio con nosotros. También se pararon el fisio de Fernando y Alberto, su mánager, que al ver la silla fliparon con ella”, relata la familia. La devoción de esta familia por el asturiano es espectacular. Pocas veces vista: “Los domingos de carrera tenemos un ritual sagrado en casa: nos reunimos todos, ponemos la Fórmula 1 y cuando Fernando gana, tiramos petardos… llevamos un tiempo sin poder hacerlo, pero la tradición sigue viva”.

La pasión por Alonso, más allá de una silla de ruedas / Enric Puig

A pesar de llevar 13 años sin ganar un Gran Premio y de haber vivido días oscuros como Abu Dhabi 2010 y Brasil 2012, ellos siempre han estado ahí: “El garaje lo tenemos pintado de rojo de su época Ferrari, con banderas y camisetas de cada temporada, se ha transformado en un museo, incluso con una figura tamaño real suya. También hicimos muñecos con su mono de Aston Martin y nuestras caras y la suya, que tenemos repartidas por toda la casa. Nosotros, sus dos hijos, crecimos con Fernando”. El sábado de Mónaco, segundo intento para conocer al bicampeón y lograr ese mágico y esperado momento junto a él. “Tras la qualy, nos acercamos a donde estaba Aston Martin, pero Fernando ya no estaba. No conseguimos que viera la silla. Aun así, el equipo tuvo el detalle de darnos unas gorras firmadas por El Nano, las cuales hicieron saltar las lágrimas a toda la familia. Llorando con las gorras de su ídolo entre las manos”, cuenta Enric con alegría.

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La familia, feliz viendo a Alonso en Mónaco / Enric Puig

“Para nuestro padre, Fernando es inspiración, es perseverancia, es no rendirse nunca. Y eso es exactamente lo que nos ha transmitido a nosotros”, añade. Tras tanto esfuerzo en Mónaco, el pie maltrecho de Jesús no aguantaba más y el dolor era incesante e insoportable, así que el domingo les fue imposible llegar al paddock y decidieron volver a casa sin poder coincidir con el asturiano. Ellos son incansables, como Alonso, y volvieron a intentarlo en Montmeló, donde disfrutaron en la Alonsoland pero no pudieron acercarse al paddock como en Mónaco. “El destino nos está guardando el encuentro, llevamos años detrás”, recuerda Enric. “Era nuestra última bala, mi padre lleva 25 años consecutivos yendo a Montmeló y nunca ha visto a Fernando ni ha conseguido una foto. Sería su sueño y el nuestro, aunque solo sea para decirle: ‘Gracias por todo’”.