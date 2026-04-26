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MOTOGP /GP DE ESPAÑA
Sigue en directo el GP de España de MotoGP 2026: Las tres carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP en Jerez, en vivo
Te contamos en directo la matinal de carreras del GP de España 2026. Empezamos con Moto3, en unos minutos y seguirán Moto2 y el plato fuerte, MotoGP, con Marc y Álex Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta entre los protagonistas
AL ACECHO
El poleman Collin Veijer sigue delante, aunque perseguido por los dos pilotos del Liqui Moly, Agius y Manugasss
ALONSO,A REMONTAR
David Alonso, que ha perdido cuatro plazas en la salida, intenta recuperar terrreno y rueda en la octava posición tras completar las primera cuatro vueltas
ASI VA EL CAMPEONATO
Recordemos que el campeonato de Moto2 lo lidera Manugasss González, aunque por muy poca ventaja
INTENSO INICIO
Collin Veijer recupera el primer puesto de la carrera a costa del líder Manugasss González, mientras que el australiano Senna Agius, vencedor en Austin, ya es tercero. Alonso López y Dani Holgado completan el ‘Top-5’, por delante de Álex Escrig y Barry Baltus.
MANUGASSS, PRIMERO
Manugasss González, líder del Mundial, se coloca primero al paso por la curva 1 y Alex Escrig cae a la sexta plaza en una salida limpia
ARRANCA MOTO2
En marcha la carerra, con 21 vueltas, para la categoría intermedia
PIQUERAS, BAJA
La carrera de Moto2 está a punto de comenzar en Jerez. La parrilla registra una única baja, la de Ángel Piqueras, que se sufrió una lesión del fémur y tobillo izquierdos en Austin. Le sustituye Marcos Ramírez
PRÓXIMA PARADA: MOTO2
Volvemos a las 12.15 horas con la siguiente carrera del programa en este GP de España, Moto2, en la que sale desde la pole el neerlandés Colllin Veijer
QUILES, EN UNA NUBE
El sólido líder del Mundial de Moto3, resumía así sus senciones tras la carrera: "Es fantástico, estoy super contento, porque es la mejor victoria delante de toda la afición. De tanto gritar me duele la mandíbula, nos han apoyado muchísimo. Ganar aquí en España es la mejor sensación que puede tener un piloto de casa"
AYUDA 'EXTRA' PARA ADRIÁN
Adrián Fernández celebra su éxito, que comparte con su hermano Raúl, piloto del Trackhouse en MotoGP: "Este podio es super importante porque lo he intentado, aunque en las tres carreras primeras ha sido difícil. He entrenado duro con mi hermano y he conseguido esta posición. Lograr el podio aquí en Jerez es increíble.
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