Sigue en directo el GP de España de MotoGP 2026: Las tres carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP en Jerez, en vivo

QUILES, EN UNA NUBE

El sólido líder del Mundial de Moto3, resumía así sus senciones tras la carrera: "Es fantástico, estoy super contento, porque es la mejor victoria delante de toda la afición. De tanto gritar me duele la mandíbula, nos han apoyado muchísimo. Ganar aquí en España es la mejor sensación que puede tener un piloto de casa"