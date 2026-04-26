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MOTOGP /GP DE ESPAÑA

Sigue en directo el GP de España de MotoGP 2026: Las tres carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP en Jerez, en vivo

Te contamos en directo la matinal de carreras del GP de España 2026. Empezamos con Moto3, en unos minutos y seguirán Moto2 y el plato fuerte, MotoGP, con Marc y Álex Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta entre los protagonistas

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