En directo
MotoGP
Sigue en directo la celebración y la fiesta de los Márquez en Cervera
La localidad ilerdense prepara una gran fiesta de recepción para el campeón y subcampeón del mundo de MotoGP programada para el próximo sábado, 22 de noviembre
Cervera celebra este fin de semana eñ título mundial de Marc, logrado durante el fin de semana en el Circuito de Motegi (Japón), a finales de septiembre y el subcampeonato que logró 'El Pistolas' tras la carrera al Sprint en Sepang.
Suben al escenario Tardozzi, Dall'Igna, miembros del equipo Ducati... representación de la marca italiana en Cervera también.
"Insuperables", "determinación", "inigualables", "únicos", "dupla imparable", "históricos", "héroes"... algunas de las palabras con las que los aficinonados describen a los hermanos Márquez.
Anécdotas de los Márquez
¡Qué ambiente en Cervera!
Ya están las dos motos en el escenario. Ambos hermanos han paseado con los vehículos que los han hecho felices esta temporada y se los han mostrado a toda la localidad ilerdense. ¡Momentazo!
La emoción de Marc en Cervera
Muy buen ambiente en Cervera, música, risas... ¡que siga la fiesta en Cervera!
Marc: "La gente tenía más ganas de celebrarlo que nosotros"
Al habla el campeón del mundo: "Ha sido un año impensable, por volver a conseguir el título y por estar aquí celebrando un campeonato y un subcampeonato del mundo, que se dice pronto. Difícilmente volverá a pasar otra vez. La gente tenía más ganas de celebrarlo que nosotros".
Ya se encuentran los dos hermanos dando una vuelta por Cervera saludando a su ciudad. La localidad ilerdense, volcada con sus dos hijos pródigos.
Todos se pelean por una firma de los Márquez
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron
- Pavel Krbec, CEO de Flashscore: 'El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo