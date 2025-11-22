Sigue en directo la celebración y la fiesta de los Márquez en Cervera

Marc: "La gente tenía más ganas de celebrarlo que nosotros"

Al habla el campeón del mundo: "Ha sido un año impensable, por volver a conseguir el título y por estar aquí celebrando un campeonato y un subcampeonato del mundo, que se dice pronto. Difícilmente volverá a pasar otra vez. La gente tenía más ganas de celebrarlo que nosotros".