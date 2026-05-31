Bezzecchi arrasa en casa aumentando su dominio en MotoGP

Ganó la carrera el muchacho que más carreras ha ganado en domingo esta temporada y el final de la pasada. Ganó la carrera, el Gran Premio de Italia, que citó en un precioso Mugello a 88.625 'tifosi' motorizados, el local Marco Bezzecchi, que vivió más de media prueba a rebufo de su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia, que hizo soñar a los 'ducatistas' con un resurgir de la firma de Borgo Panigale pero que, al final, cuando empezaba el último tercio de carrera fue superado comodamente por la Aprilia de 'Bezz', que este fin de semana a batido todos los récords de velocidad punta de la historia del motociclismo.

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El gran premio de la Toscana se dividió rapidamente, ya en las primeras vueltas, en dos grupos que luchan por el podio y por el honor. Por el podio se pasaron toda la carrera peleando Bagnaia y 'Bezz', que llevaron remolcado a un excelente Jorge Martín (Aprilia), que, al final, volvió a quedar segundo a rebufo de su compañero Bezzechi. Los 'ducatistas', que eran mayoría en Mugello, tuvieron que conformarse con la medalla de bronce de 'Pecco', que resistió el brutal ataque del japonés Ai Ogura, que perseguía ansiosamente el triplete de Aprilia.

La diferencia entre la Aprilia, que este fin de semana ha roto el récord de velocidad punta en Mugello (368,6 kms/h.), con respecto al resto de motos permiten a Bezzecchi y Martín lograr un nuevo doblete en Mugello.

La otra pelea, la de consolación, estuvo, en principio, liderada con enorme brio y valentía por Marc Márquez (Ducati), que mantuvo pegadito a él a un veloz Pedro Acosta (KTM), protagonizando ambos varios adelantamientos prodigiosos, vibrantes, aunque, a media carrera, a 'Il Cannibale' no le quedó más remedio que ceder la cuarta posición, luego llegaron Ogura y Fabio Di Giannantonio (Ducati) para relegar al nueve veces campeón del mundo a una honrosa séptima plaza en el día de su regreso a la competición tras dos nuevas operaciones en el pie y hombro derecho.

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"Hoy ha sido algo demasiado especial como para poder explicarlo", ha comentado un emocionado Bezzecchi, que regaló su casco al público antes de subirse al podio. "Gracias, Mugello, gracias de corazón, hoy lo hemos dado todo, vosotros y yo, gracias de nuevo, no puedo ser más feliz".

[Próxima carrera]

GP de Italia: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 40 minutos 57.347 segundos; 2. Jorge Martín (Aprilia), a 3.559 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 5.098 segundos; 4. Ai Ogura (Aprilia), a 5.132 segundos; 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 5.453 segundos y 7. Marc Márquez (Ducati), a 10.762 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 173 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 156; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 134; 4. Pedro ACOSTA (España), 103; 5. Ai OGURA (Japón), 92 y 8. Marc MÁRQUEZ (España), 71.