El italiano Celestino Vietti domina de principio a fin en su primera victoria del año

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) ha dominado de principio a fin el Gran Premio de San Marino de Moto2, que se ha disputado en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, y que supone su primer triunfo del año.

Vietti se puso líder nada más apagarse el semáforo rojo del trazado de la Riviera de Rímini, a pesar de que el español Daniel Holgado (Kalex) salía desde la 'pole position' y controló la carrera hasta ver la bandera de cuadros después de 22 vueltas, seguido por el belga Barry Baltus (Kalex), que en las últimas vueltas relegó al tercer puesto al español.

En la vuelta de calentamiento surgieron los primeros problemas para el español Adrián Huertas (Kalex), cuya moto no arrancó, y esa circunstancia le obligó, una vez arrancó el motor, a completar la vuelta para encaminarse a la última posición de la formación de salida, perdiendo su decimoquinto puesto, y poco después dijo adiós a cualquier posibilidad de remontar al sufrir una caída en el tercer sector del trazado.

En la salida, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) sorprendió a Daniel Holgado (Kalex) para comandar la prueba en la primera vuelta, seguidos por el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex).

Vietti pegó un fuerte tirón inicial para intentar escaparse, pero tanto Holgado como Moreira reaccionaron con prontitud al ataque del italiano, con González un poco más atrás, pero todavía con mucha carrera por delante, hasta cumplirse las veintidós previstas.

El español Arón Canet (Kalex), segundo en la clasificación provisional del mundial, perdió algunas posiciones desde el quinto puesto que ocupó en la salida, para caer hasta el noveno puesto, desde el que intentó mantener e incrementar su ritmo para no ceder más terreno a sus rivales, sin poder evitar un fuerte contacto con el británico Jake Dixon (Boscoscuro), que acabó fuera del trazado, aunque sin llegar a caer.

En cabeza de carrera, Celestino Vietti seguía comandando la prueba, perseguido por Daniel Holgado y Diogo Moreira a algo más de dos décimas de segundo, y con el grupo liderado por González casi una décima y media por detrás de ellos.

En apenas unas vueltas más, en el sexto giro, ya se pudo definir un cuarteto claro en cabeza de carrera, siempre con Celestino Vietti marcando el ritmo e integrado por Daniel Holgado, Diogo Moreira y Manuel González.

Más atrás, a unos dos segundos del líder, otro cuarteto de pilotos formado el belga Barry Baltus (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y el español Arón Canet.

En la novena vuelta, en la curva catorce, Manuel González intentó superar a Diogo Moreira para ponerse tercero, pero el piloto paulista le devolvió la acción rápidamente, mientras por delante Celestino Vietti ya tenía medio segundo de ventaja sobre Daniel Holgado.

En la vuelta diez Daniel Holgado recibió el 'warning' (aviso) de haber pisado en tres ocasiones fuera de los límites reglamentarios del trazado, por lo que de hacerlo en dos ocasiones más podía ser sancionado con una 'vuelta larga' de penalización.

Un poco más atrás, el duelo entre Diogo Moreira y Manuel González fue en aumento, con adelantamientos entre ambos, lo que propició que por detrás se les pegasen tanto Barry Baltus como Senna Agius.

Fue en la undécima vuelta cuando González consolidó su adelantamiento, con Baltus pegado a él, al aprovecharse del duelo con Moreira, que también se vio adelantado por Senna Agius, aunque una vuelta más tarde recuperó la posición.

Con Vietti y Holgado destacados, se entabló una pelea por el tercer peldaño del podio entre esos cuatro pilotos: González, Baltus -que en la decimotercera vuelta superó al madrileño-, Moreira y Agius.

Más atrás, el colombiano de origen español y campeón del mundo de Moto3, David Alonso (Kalex), mantuvo una disputada pelea con los españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y Albert Arenas (Kalex), para entrar entre los diez primeros, a ocho vueltas del final.

A seis vueltas del final, en el decimosexto giro, Celestino Vietti ya tenía más que consolidada la primera posición, con casi dos segundos de ventaja sobre Daniel Holgado, al que se le fue acercando poco a poco Barry Baltus, sin que Manuel González lograse enjugar la distancia, pues muy al contrario se pegaron a él Senna Agius y Diogo Moreira.

A cuatro vueltas del final Barry Baltus dio caza y superó a Daniel Holgado, para intentar 'neutralizar' la ventaja, sin éxito, que tenía el líder Celestino Vietti.

El italiano logró una clara y merecida victoria, por delante de Barry Baltus, que no pudo alcanzar al transalpino, con Daniel Holgado tercero defendiendo la posición de los ataques de Diogo Moreira.

La quinta posición fue para Senna Agius, por delante del líder Manuel González, Arón Canet, David Alonso, Tony Arbolino e Izan Guevara, que completaron las diez primeras posiciones de carrera.