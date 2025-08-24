Márquez suma a su lista el circuito nº 23 del Mundial donde impone su ley

Es difícil ¿verdad? empezar la crónica del Gran Premio de Hungría, el nº 14 de esta temporada, la cita que inauguraba un nuevo trazado mundialista, el Balaton Park, sin hablar de una nueva demostración, de una nueva lección, de otra obra magistral, maestra, prodigiosa, de Marc Márquez Alenta (Ducati), que arrancó primero pero pasó tercero la primera vuelta y, al final, volvió a ganar cómo quiso, cuándo quiso y de la manera que quiso.

Pero, si quieren, podemos hablar primero, por ejemplo, de un estupendo Pedro Acosta (KTM), que ha terminado segundo logrando su mejor clasificación de este año, eso sí, lejos de MM93. Podemos hablar de un espectacular Jorge Martín (Aprilia), el campeón que cruzó la meta, eufórico, llorando, en cuarta posición, demostrando que ya empieza a ser ‘Martinator’. Podemos nombrar, ¡claro que sí!, de nuevo, a Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero y camino del podio final del Mundial. Y, por descontado, debemos nombrar a Luca Marini, que ha acercado, otra vez, una Honda muy, muy, mejorada con este nuevo chasis a la quinta plaza.

Y, ahora, que suenen las fanfarrias en honor del más grande de todos: Marc Márquez Alentá. No había ganado nunca en Spielberg (Alemania) y arrasó. No había ganado nunca (como todos, claro, no se había corrido allí) en Hungría y volvió a arrasar. Ya solo le queda ganar en Mandalika (Indonesia, 5 de octubre) y Portimao (Portugal, 9 de noviembre). El mayor de los Márquez hizo una exhibición. Se lió en la primera y segunda curva, chocó con ‘Bezz’, por suerte ninguno de los dos se fue al suelo, se lo tomó con calma y, en pocas vueltas, superó a Franco Morbidelli y, luego, al líder de Aprilia. Y se fue. Adiós.

Marc Márquez ha ganado 23 de las 28 carreras que se llevan disputadas en sábado y domingo. El 'canibal' ha conseguido la victoria en 13 de las 14 carreras al ‘sprint’ que se han disputado y en 10 de los 4 grandes premios que se han celebrado.

“Me costó pasar a Franco y con Marco me lo pensé, porque decidí esperar a que su neumático blando, yo monté el medio, se desgastase para que el adelantamiento fue más cómodo y él, aunque se resistió un par de veces, ya no pudiese responderme a un tercer ataque. Y, a partir de ahí, fluí y me escapé. Dos segundos, suficientes pese a que, como dije el viernes, Pedro (Acosta) podía ser aquí el rival, muy, muy feliz”, comentó el campenísimo catalán al bajar del podio.

¿Te has marcado algun objetivo para Barcelona? "Es de los peores, lo tengo marcado en rojo en mi lista, no tengo demasiado suerte allí, no voy del todo fluido, es de esos trazados en los que, tal vez, deberé contentarme con el podio, aunque trataré, por descontado de prolongar esta fantástica racha de siete 37 seguidos", comentó Marc. "Intentaré, sí, arrancarle 10 puntos a Àlex para tener mi primera bola de título en Misano, pero lo veo muy, muy, difícil. Balaton Park es un circuito antitrazada y Barcelona es muy tiralíneas, todo derechas, largas".

Era el circuito 75 de la historia del Mundial de motociclismo y Marc Márquez ya lo ha incluido en la lista de 23 trazados en los que ha ganado: Sachsenring (12 victorias), Misano y Motorland (8), Austin (7), Assen (6), Indianápolis, Motegui, Phillip Island y Brno (5), Le Mans, Termas de Río Hondo y Mugello (4), Sepang, Jerez, Montmeló, Cheste, Chang y Losail (3), Estoril y Silverstone (2), más Laguna Seca, Spielberg y Balaton Park.

El ocho veces campeón del mundo va camino de su noveno título y abandona Hungría a 175 puntos de su hermano Àlex, que hoy solo ha podido conseguir dos punto (14º). Si, dentro de 14 días, en casa, en Barcelona, en Montmeló, en el Circuit de Catalunya, el mayor supera le araña 10 puntos más al pequeño y se presenta en Misano, la ‘casa de Valentino Rossi’, con 185 puntos de ventaja sobre el segundo, tendrá la primera bola de partido, difícil, casi imposible, pero la tendrá a falta de siete grandes premios, lo nunca visto.

"Dicen que si le araño 10 puntos a Àlex en Barcelona, un circuito que se le da mejor a él que a mí, llegaría a Misano con la primera oportunidad de ser campeón, pero yo, la verdad, pese a lo bien que me encuentro y esta racha de siete dobletes consecutivos lo veo muy, muy, difícil" Marc Márquez

Y, sobre todo, ha demostrado algo que demuestra el auténtico poderío de la figura de Marc Márquez Alentá que supera la figura del piloto, del campeón, del ganador para convertirse en un auténtico mito. Ducati sabía perfectamente lo que fichaba cuando prefirió contratar a MM93 que a Jorge Martín. Pasados solo unos meses, 14 dobles grandes premios, Márquez ha demostrado que sin él, la marca de Borgo Panigale estaría, ahora, sufriendo de lo lindo, pues la segunda Ducati ha sido la de ‘Morbi, que ha quedado ¡en sexta posición’, por detrás de una KTM (Acosta), dos Aprilias (Bezzecchi y Martín) y la Honda de Marini.

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 42 minutos 37.681 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 4.314 segundos; 3. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 7.488 segundos; 4. Jorge Martín (Aprilia), a 11.069 segundos y 5. Luca Marini (Honda), a 11.904 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 430 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 278; 3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 221; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 181 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 153.