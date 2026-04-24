El significativo gesto de Ducati con Marc Márquez: "Más unidos que nunca"

El Gran Premio de España de MotoGP ya ha echado a rodar y los pilotos ya se encuentran totalmente inmersos en la vorágine de emociones y sensaciones que solo puede dar un fin de semana de carreras. Especialmente, en el regreso del campeonato a Europa, donde suele decirse que realmente comienza el Mundial. Es un fin de semana clave en muchos boxes, entre ellos, en el de Ducati Lenovo. Y es que el dominio que han exhibido en los últimos años está viéndose amenazado este 2026... que tampoco ha empezado especialmente bien para Marc Márquez.

El equipo oficial de Borgo Panigale ha sufrido más de lo esperado en este inicio de curso, en el que Aprilia Racing ha sido el claro dominador, pero desde el box rojo esperan una reacción en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Especialmente del vigente campeón del mundo, quien en las tres primeras citas del curso 2026 aún se estaba recuperando de la lesión que sufrió a finales de 2025 en el hombro derecho.

El nueve veces campeón, siete en la categoría reina sufrió una caída en el Gran Premio de Indonesia después de que Marco Bezzecchi lo embistiese por detrás durante la primera vuelta de la carrera. Todo terminó traduciéndose con la lesión, que le impidió continuar con la temporada, por lo que se perdió los cuatro grandes premios restantes y también el inicio de la campaña 2026 con el test de pretemporada que se realizó en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Se ha estado recuperando. Y por fin parece que empieza a encontrarse mejor físicamente.

"Físicamente he llegado a un nivel aceptable"

El parón de casi un mes debido al aplazamiento del GP de Qatar ha servido al de Cervera para continuar con su recuperación. Y apunta que ya se encuentra a un nivel óptimo de rendimiento. "Hemos tenido tres semanas en casa completas, y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable como para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista", dijo ante la prensa presente en el trazado andaluz este jueves, tal y como recoge 'Motorsport'.

La realidad es que tampoco la suerte ha estado mucho a su favor en el arranque del vigente curso. El catalán, que el pasado año arrasó con once victorias dominicales (racha que se vio frenada por la lesión), solo logró subirse a lo más alto del podio en la carrera al sprint en Brasil y ha sufrido otros contratiempos como el pinchazo de rueda trasera en Tailandia o la penalización en Texas, uno de sus trazados talismán, tras irse al suelo durante la carrera del sábado y llevarse puesto a Fabio Di Giannantonio.

También se le suma la fuerte caída que protagonizó en la curva 11 del Circuito De Las Américas en los entrenamientos libres del viernes por la mañana. Aquello condicionó en cierta medida su fin de semana y, tal y como mostró en el 'media day' en Jerez, le provocó una grave herida en el brazo que aún está cicatrizando.

En medio de todo este contexto, Ducati ha querido lanzar un mensaje de unión y apoyo al '93', tras todas las especulaciones que ha habido en torno a su estado físico. En el inicio de este fin de semana, el jefe de equipo, Davide Tardozzi, colocó una pegatina en el lado del garaje del catalán que contenía el mensaje: “Más unidos que nunca”.

“Juntos somos más fuertes. No hay ningún otro sitio como estar en casa y no hay ningún otro vínculo como este. Entramos en el GP de España más unidos que nunca, Cada vuelta, cada curva, cada ovación”, escribieron desde Ducati a través de sus redes sociales. Un mensaje de apoyo y motivación para el catalán, que se encuentra quinto en la general del campeonato a 36 puntos de Marco Bezzecchi.