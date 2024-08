Sergio García: "Si seguimos trabajando en esta línea, podríamos dar el salto a MotoGP en 2026"

Sergio García Dols se ha forjado desde sus inicios en las competiciones de motociclismo con equipos de Estrella Galicia 0,0, primero en el FIM CEV y después en el Campeonato del Mundo de Moto3 para luchar actualmente por el título de Moto2 y aspirar a medio plazo a la categoría máxima del Campeonato del Mundo. Hemos hablado con él justo antes de comenzar el Gran Premio de Aragón, una carrera que, geográficamente y con permiso del GP de la Comunidad Valenciana, se considera una carrera "de casa".

P. En este momento lideras holgadamente la clasificación provisional de Moto2 en lo que parece tu mejor temporada mundialista. ¿Crees que es demasiado temprano para aspirar al título? ¿Cómo te tomas esta cuestión?

R. «Soy de los que piensa que hay que hacer las cosas carrera a carrera. Me propongo objetivos más fáciles, como puede ser la carrera siguiente. Cuando acabo una carrera hago borrón y cuenta nueva. Vuelvo a empezar de cero y voy a por la siguiente. El objetivo es ganar el mayor número de carreras posible, y también, pensando en el campeonato, tengo presente hacer los mínimos “ceros” que pueda ser. Esta temporada no llevo ninguno y al final ése es también el objetivo, que en los días malos pueda sacar el mejor resultado posible. Al final, aunque siempre pensamos en el principal objetivo, que es ganar el título, intentamos poner otros pequeños objetivos para no estar siempre pensando en ello».

P. Ya has saboreado la victoria esta temporada en COTA y Le Mans. ¿Han sido esas tus mejores carreras del año? Háblanos de tus mejores momentos y los más delicados de esta temporada.

R. «Creo que uno de los mejores momentos fue en Qatar porque aquella fue una carrera difícil. En la clasificatoria tuvimos unos problemas y creo que sólo di una vuelta o dos, salía el último de la Q2, que era el 18, y en la primera carrera, con el equipo nuevo, la moto nueva y los neumáticos nuevos, salir el 18 y hacer tercero, incluso llegando a luchar por la victoria, creo que fue uno de los mejores momentos porque ahí ya vimos el potencial que teníamos. Luego, Austin, por supuesto, la primera victoria en Moto2. Fue algo mágico porque nadie se lo esperaba e hice una carrera de las que a mí me gustan: salir, en la primera vuelta ponerme primero y así hasta el final. Malos momentos también hemos tenido. Estas últimas carreras han sido un poco complicadas por no encontrar el “setting” de la moto, no encontrarme a gusto y fallar un poco. En Silverstone pudimos mejorar y hacer una buena carrera, o en Austria el otro día, que fue un poco al revés. Hicimos un mal fin de semana y cuando llegó la carrera nos dimos cuenta de que no lo teníamos todo. Al final, esto es una montaña rusa y hay que hacer que las subidas y bajadas sean lo más estables posible».

P. Tienes dos rivales que acumulan también dos victorias cada uno, Ai Ogura y Fermín Aldeguer. ¿Crees que son tus oponentes más rápidos? ¿Cómo ves a otros pilotos como Joe Roberts, Alonso López o Celestino Vieti?

R. «Ogura va a ser de los más fuertes durante todo el año, más que nada por la regularidad que tiene. Es un piloto que, los días que falla, hace un cuarto puesto, un tercero, o un quinto. Siempre está ahí en el campeonato. Aunque no se le vea en muchas carreras destacando, siempre está ahí. ¿Aldeguer? Bueno, tiene altibajos, pero el día que está ahí, es casi imbatible. A priori, me parecen los dos más fuertes, pero Alonso, Roberts, etc… son pilotos que se pueden sumar a la fiesta de cara a final de temporada».

P. Pilotas una Boscoscuro, que parece ser la montura de moda en la categoría intermedia por su buen rendimiento. ¿Cómo describirías los mejores atributos de esta máquina?

R. «Creo que nos hemos juntado cuatro pilotos con la Boscoscuro, ya que solo somos cuatro, pero todos somos muy competitivos. Por eso también parece que la moto tenga algo más que el resto, pero lo único que puedo decir es que la moto va muy bien, tengo la experiencia de haber corrido con otra moto y no hay una súper diferencia, pero funciona muy bien y es la candidata para ganar el título este año».

P. También se ha cambiado de proveedor de neumáticos y parece que con los nuevos los récords se están batiendo en la mayoría de circuitos. ¿Crees que ha sido positivo el cambio? ¿Dónde crees que se encuentran las mayores diferencias de rendimiento respecto a los neumáticos anteriores?

R. «Pienso que ha mejorado mucho el neumático delantero. El trasero tiene un poco más de agarre, pero tampoco es una gran diferencia comparado con el delantero, aunque sí le ha dado vida al campeonato. Con el Dunlop los reglajes estaban mucho más claros, pero con este hay muchas carreras que, con el neumático blando, no sabemos si lo vamos a utilizar en carrera. Siempre tenemos esa duda y al principio era difícil entenderlo, sobre todo para la carrera».

P. Iniciada la segunda mitad de la campaña, ¿cuáles crees que van a ser tus puntos fuertes y qué otros apartados crees que deberás reforzar?

R. «Diría que las carreras en sí. Tener la capacidad de hacer una buena carrera cuando no tienes todo en su sitio. Sobre puntos débiles, sobre todo en estas últimas carreras, los hemos tenido al liarnos un poco con la puesta a punto».

P. Sobre los circuitos que restan en el calendario, ¿dónde crees que las condiciones te pueden ser más favorables y dónde tendrás que afrontar mayores dificultades?

R. «Deberíamos estar fuertes en todos los circuitos que quedan del calendario, y más si nos estamos jugando el Mundial, pero tengo muchas ganas de que llegue la gira asiática, que es el momento de la temporada que más me gusta. Hay circuitos como los de Malasia, Australia, también Valencia, que me encantan y en los que podemos hacerlo muy bien».

P. Teniendo en cuenta que eres un piloto que comenzó a competir desde la base con Estrella Galicia 0,0, ¿cómo ves tu evolución como piloto? ¿Te da la tranquilidad necesaria ver que hay patrocinadores que te van acompañando a lo largo de tu trayectoria deportiva?

R. «Da mucha tranquilidad tener a una gran marca detrás y siempre lo he dicho: si no fuera por Estrella Galicia 0,0, por Monlau, no creo que hubiera llegado donde estoy ahora. Económicamente, yo no tenía los recursos necesarios y ellos los pusieron a mi disposición en el momento en el que me hacían falta de verdad, apostaron por mí. No es fácil porque es una gran cantidad de dinero lo que se necesita y tienen que confiar mucho en ti. Estoy agradecido porque es lo que me ha dado la oportunidad de ser el piloto que soy. Por otra parte, desde que comencé a correr en el Mundial, he cambiado mucho. Entonces era un niño de 15 o 16 años, pero este mundo te hace madurar mucho más rápido. Mi filosofía como piloto sigue siendo la misma, pero en otros aspectos creo que he cambiado completamente. Soy mucho más profesional a la hora de trabajar. Cuando vas subiendo, todo se pone más serio. Son cambios obligatorios si quieres seguir progresando. Aunque hayas ganado un año, al siguiente tienes que seguir aprendiendo y mejorando».

P. ¿Se empieza ya a hablar de tu paso a MotoGP?

R. «Este año por primera vez se ha hablado de opciones reales, pero por otros factores todavía no hemos podido dar el salto, aunque estoy contento porque para mí siempre ha sido un sueño estar aquí, en Moto2, luchando por un título, y además tener varias ofertas para estar en MotoGP. Este año no podrá ser, pero estoy seguro de que el año que viene, si seguimos trabajando en esta línea, podremos dar el salto a MotoGP para 2026».