Sergio García Dols, del paro a volver a luchar por el Mundial

El 2025 fue una temporada complicada para Sergio García Dols. El curso debía ser el de la confirmación para el piloto de Burriana después de pelear por el título de campeón de Moto 2 en 2024 y de acariciar el ascenso a la máxima categoría, pero un mal inició de curso le acabó dejando fuera del campeonato.

Después de ocho grandes premios fue despedido por el QJ Motors-Msi-Frinsa y no disputó ya el GP de Italia, novena cita del calendario. García Dols se lesionó y causó baja para las cuatro primeras carreras del año. Después reapareció en Qatar y firmó resultados discretos con un 13º en Le Mans, como mejor registro en cinco pruebas. El joven Eric Fernández fue elegido como su sustituto.

Varios meses después de ese fulminante despido, y un breve paso por el Mundial de Superbikes, García Dols cerró su fichaje por el Italjet Gresini para volver a Moto 2 con las máximas ambiciones. "Creo que lo que me ha mantenido en el camino ha sido la motivación y el objetivo de, algún día, ser campeón del mundo y llegar a la categoría de MotoGP", explicó en una entrevista reciente con uno de sus patrocinadores, Pont Grup. Este 2025, Sergio se lo ha "tomado como un año sabático, pero sin dejar de entrenar en ningún momento. He aprovechado todas las oportunidades que se me han presentado, especialmente en forma de sustituciones y creo que la clave ha sido seguir entrenando como si estuviera inmerso en una temporada plenamente competitiva”, comentó.

Necesidad de cambio

Después de la situación vivida en 2025 el español siente que "los pilotos somos bastante vulnerables a las decisiones de los equipos". "Es algo que ya sabemos cuando firmamos un contrato y forma parte de las situaciones a las que estamos expuestos. Dicho esto, creo que, si todo entra dentro de la normalidad, hay buenos resultados y el equipo también está alineado contigo, este tipo de situaciones no deberían producirse”, afirmó.

Sergio García Dols, de vuelta a Moto 2 / Pont Grup

Para el de Burriana, la situación debería cambiar para que los pilotos tengan una mayor protección. "Cuando somos los pilotos quienes tomamos decisiones y queremos salir de un contrato con un equipo, especialmente si es de larga duración, la federación suele intervenir y no se nos permite romperlo. Entiendo que esa protección debería aplicarse de la misma manera en ambos sentidos: tanto de equipo a piloto como de piloto a equipo", apuntó.

Buenas sensaciones

García Dols estará en este 2026 en la parrilla de salida de la mano del Italjet Gresini, equipo que ya le permitió regresar a la pista en las últimas dos carreras de la temporada pasada con "sensaciones muy positivas". "Llegué directamente a la carrera de Portugal y todo vino un poco por sorpresa, porque yo contaba con terminar la temporada sin disputar ninguna carrera. Luca me llamó y me dijo que me daban la oportunidad de hacer las dos últimas, algo que para mí era muy positivo, ya que me permitiría llegar a los test con algo más de rodaje, tanto con la moto como con el equipo”, explicó.

“En Portugal me adapté bien y en Valencia ya estuve bastante delante en algunas sesiones, llegando a marcar un cuarto y un tercero. Es cierto que en carrera tuve una pequeña caída y no pude cerrar bien el fin de semana, pero en general fue muy positivo”, zanjó al respecto de esos primeros pasos con la Kalex.

Con el cambio, el piloto español ha recuperado la motivación y ha "encontrado un equipo que realmente confía en mí y cree en mi potencial". Un nuevo destino que le permite volver a competir y mantener vivo su objetivo de "llegar a MotoGP algún día". "Aunque sea complicado, pienso que, si haces un gran año en Moto2, todo encaja y aparece alguna vacante, es un objetivo que se puede conseguir”, confió.

Por el momento, su meta más cercana, aunque también ambiciosa, pasa por ser "campeón del mundo".