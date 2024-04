Sergio García: "Cruzar la meta en Austin fue mágico"

Sergio García Dols parece estar viviendo un comienzo de temporada de ensueño. Tercero en la prueba inaugural en Qatar, sexto en la ronda portuguesa en Portimao y flamante vencedor del pasado GP de Las Américas, Sergio lidera por primera vez la clasificación provisional de Moto2, una posición que con seguridad espoleará su rendimiento este fin de semana compitiendo ante el público español en Jerez.

P. Enhorabuena por tu reciente victoria en el GP de Las Américas. Sin embargo, antes de hablar de ello, echemos la vista atrás. Tras optar dos temporadas al título de Moto3, el pasado año debutaste en la clase intermedia de Moto2. ¿Cómo te sentiste en una nueva categoría que además resulta tan exigente?

R. «El año pasado fue un año de adaptación, un año un poco complicado porque tuve que cambiar mucho mi filosofía de entrenamiento, tuve que centrarme mucho más en el gimnasio, ya que a mí me gusta más hacer deporte al aire libre. Es una cosa que me costó. Luego también tuve problemas con los antebrazos y tuve que someterme a un par de operaciones. A pesar de todo esto, creo que fue un año positivo en el que se me veía cómodo encima de la moto. Es verdad que tuve un poco de mala suerte en las últimas carreras, con muchas caídas y sin puntuar en las últimas seis carreras, pero ya tenía cogido el punto a la Moto2, sabía en qué tenía que trabajar en la siguiente pretemporada y es lo que he hecho este año. Me he centrado mucho en todos esos pequeños fallos que cometí el pasado año para juntarlo todo y hacer lo que he hecho en pretemporada y lo que estoy haciendo ahora».

P. Para este año cambiaste al equipo MT Helmets MSI pilotando una Boscoscuro y tu primera victoria ha llegado en la que solo ha sido tu tercera salida. ¿Qué has encontrado tanto en la formación madrileña como en la montura italiana para sentirte tan competitivo?

R. «Creo que he encontrado paz y mucha confianza. Es un equipo muy familiar en el que me estoy sintiendo muy a gusto, ellos me transmiten mucha confianza. Cuando ves que la gente con la que estás trabajando tiene tanta confianza en ti, eso te da un punto extra para trabajar y mucha confianza en uno mismo».

P. Háblamos al detalle sobre cómo viviste el GP de Las Américas. Era un circuito donde no te había ido bien en el pasado y sin embargo terminaste ganando tras liderar con una gran autoridad.

R. «Fue un momento espectacular, estuvimos todo el fin de semana delante, que era lo que más nos costaba en esta categoría, tener todo claro en los entrenamientos para llegar a la clasificatoria y salir entre los tres primeros. El primer paso era ese, hacer una buena clasificación, la hicimos, y luego en carrera sabía que tenía algo más, que podía tirar adelante y liderar toda la carrera. Es verdad que en la última parte de la carrera tuvimos problemas con el cambio y eso me hizo perder algo de tiempo y tener que apretar en las dos últimas vueltas, pero quedé muy contento y creo que fue el resultado del buen trabajo que estábamos haciendo».

P. ¿Cómo lo siente uno cuando se cruza la línea de meta?

R. «Es una mezcla de sensaciones porque, aparte de que el de Austin es un circuito súper físico, no tenía fuerzas ni para celebrarlo. Fue más como una relajación y saber disfrutar del momento porque no me quedaban fuerzas ni para celebrarlo. Pero el momento de pasar la línea de meta y volver al podio fue mágico».

P. ¿El haber conseguido la victoria te hace superar ese “clic” que te cambia los objetivos para el resto de la temporada?

R. «La temporada la planteo igual que al inicio, ya dije a principio de temporada que primero me iba a centrar en conseguir un podio, luego vendría la victoria y después continuar con esa racha. Si a mitad de temporada seguimos igual, pues ya tocaría pensar en el campeonato».