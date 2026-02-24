Así será la cobertura televisiva de MotoGP 2026

DAZN, la plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del Mundial de MotoGP, ha desvelado sus planes para cubrir la nueva temporada 2026, que arranca este fin de semana con el GP de Tailandia. Por octavo año consecutivo, los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.

Con 22 Grandes Premios, la temporada estará marcada por una igualdad máxima en la parrilla y por un contexto estratégico especialmente relevante. Cada evolución técnica, cada decisión en pista y cada resultado pueden empezar a marcar la lucha por el título.

El arranque del campeonato se vivirá con una edición especial de ‘Paddock Abierto’ el jueves 26 desde Tailandia. Durante más de dos horas en directo, los aficionados podrán seguir el primer día de actividad, las tradicionales fotos oficiales y las primeras declaraciones de los protagonistas en un programa que servirá como punto de partida del nuevo curso.

Durante el curso, DAZN volverá a apostar por el equipo de comentaristas encabezado por su narrador en MotoGP, Pablo Juanarena, acompañado por tres referentes del motociclismo como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Carlos Checa, que aportarán las claves deportivas, estratégicas y técnicas de cada cita.

En el circuito, Pol Espargaró e Izaskun Ruiz estarán cerca de los protagonistas para trasladar al espectador todo lo que sucede dentro y fuera de la pista. Junto a ellos, Amanda Gala y Borja González ofrecerán la información más precisa desde cada box y recorrerán cada rincón del paddock para no perder detalle de lo que marque la diferencia cada fin de semana.

Carles Pérez narrará las actuaciones de las nuevas promesas del Mundial y conducirá los programas posteriores a cada Gran Premio, mientras que Juan Martínez ayudará a entender las evoluciones técnicas que pueden inclinar la balanza en un campeonato donde cada milésima cuenta.

Además, ‘Código MotoGP’, con Natacha Alfageme, reforzará su papel en la parrilla de contenidos. A su cita habitual cada lunes se sumará su presencia en directo durante los fines de semana de Gran Premio, integrándose en los programas para ofrecer nuevas perspectivas y analizar todo aquello que no siempre se percibe a simple vista.

‘Jaque Márquez’: el campeonato como una partida maestra

La oferta de contenidos originales se completará con nuevas entregas de ‘Decoded’, el formato en el que DAZN seguirá descifrando a los protagonistas del Mundial con el análisis y la experiencia de Àlex Crivillé, aportando una mirada experta para entender qué marca la diferencia dentro y fuera de la pista.

La gran novedad editorial de la temporada será ‘Jaque Márquez’, un nuevo formato original que transforma el Mundial en una partida de ajedrez y que se entrena este miércoles 25 de febrero. En este universo narrativo, el “rey” del tablero es Marc Márquez y cada piloto se convierte en una pieza clave que aporta su propio estilo, estrategia y talento en la lucha por el título.

El formato analizará cada movimiento dentro y fuera de la pista como si formara parte de una partida estratégica. Las decisiones en carrera, las evoluciones técnicas, la gestión de la presión y los duelos directos.