Así será Adelaida, el primer circuito urbano de MotoGP: "El resultado es indudablemente espectacular"

Quedó algo eclipsado por el fin de semana de carreras en MotorLand (Aragón), pero MotoGP ha presentado este fin de semana el que será un nuevo trazado en el calendario de cara a 2027. Fue a inicios de curso cuando la dirección del campeonato dio a conocer la noticia de que el icónico y pintoresco Phillip Island iba a salir del calendario para dar paso al primer circuito urbano en la categoría: Adelaida, también en suelo australiano. Algo que generó tanto expectación como alguna que otra crítica.

Se trata de un trazado que se habilitará en el corazón de la ciudad, muy distinto a los circuitos habituales, lejos de las grandes ciudades y construidos en recintos permanentes. Esto generó un amplio debate entre los aficionados sobre una pista de estas características sería lo suficientemente segura para los pilotos.

Primeras imágenes sobre cómo se verá Adelaida / MotoGP

Sobre todo esto se pronunció el CEO de MotoGP Sport Entertainment Group, antes conocida como Dorna, Carmelo Ezpeleta. "Es una carrera segura, no urbana. Nos vamos a un sitio que creemos que tiene todas las posibilidades de ser un circuito fantástico, en medio de una ciudad, pero con todas las medidas de seguridad", dijo tras el anuncio. Carmelo aseguró entonces que "MotoGP va camino a hacer carreras cada vez mejores, urbanos o no urbanos".

Y en ese proceso queda Adelaida. El campeonato busca acercar a los aficionados a las carreras, así como captar potenciales nuevos seguidores. Hasta el momento, era poco lo que so sabía sobre el nuevo trazado australiano, pero en la jornada del domingo se desvelaron las primeras imágenes de lo que será el circuito.

El circuito, que acogerá el Gran Premio de Australia a partir de 2027, fue presentado por el presidente del Gobierno de Australia Meridional, Peter Malinauskas. En el evento se especificó que con el propuesto, con un coste de 96 millones de dólares, se esèra ofrecer carreras de primer nivel a la misma vez que se cumplen los estándardes de seguridad.

Primeras imágenes sobre cómo va a verse Adelaida / MotoGP

Se trató de una presentación inmersiva, en la que se proyectó una vista de 360 grados de los planos. En ella se especificó que será un circuito de 4,13 km y 15 curvas, reinterpreta el emblemático trazado de Fórmula 1. Por otro lado se especificó que las simulaciones muestran que las motos alcanzarán velocidades de hasta 343 km/h, con un registro de alrededor de 1 minuto y 26 segundos.

"Pilotos y equipos se sienten felices con ello"

Tras esta presentación, Carlos Ezpeleta, quien comparte cargo con su padre Carlos desde hace cerca de una semana, habló con los medios en la sala de prensa de MotorLand. "Lo primero que quiero decir es que creo que fue importante calmar a todos y dar a los equipos y los pilotos una visión de lo que iba a ser construido y lo que iba a estar allí", comenzaba diciendo.

Al parecer, el 'feedack' de los pilotos fue más que positivo. "Muy buenas, la verdad. Súper positivas. Por mucho que en febrero les enseñásemos planos de forma convivencial con todas las escapatorias, el trazado ha cambiado bastante", decía. "Se ha hecho un estudio hiper extenso del impacto en los árboles, de mejorar el parque para la comunidad. El circuito ha derivado desde donde estaba hasta ahora", apuntaba.

"Pero incluso con los planos no les ayudaba tanto a los pilotos a verlo como el video que ha salido hoy. El video se lo enseñaron a los pilotos el jueves. Sonrisas, super buena expectativa. Yo creo que se esperaban un circuito... Bueno, yo creo que no se sabían qué esperar. Y luego, no se lo esperaban tampoco desde el punto de vista deportivo, de disfrutar del trazado, tanto como el que han visto", valoraba.

"Por supuesto, después del anuncio, todos escuchan 'circuito urbano' y piensan en una especie de Isla de Man o de Monaco, y creo que todos han entendido cuál es la visión detrás del circuito, el nivel de cómo hemos elevado lo que se puede hacer, tanto desde el punto de vista de la matemática, la ciencia y la calculación, como desde el punto de vista del diseño", expresaba. "A los pilotos y los equipos les mostramos el diseño el miércoles y creo que todos se sienten felices por ello", explicaba.

Además, explicó cómo ha sido el proceso hasta conseguir dar con el diseño adecuado para cumplir con la seguridad necesaria, además del impacto en el medio, puesto que el trazado estará situado en uno de los grandes parques de la ciudad. "Ha habido más de 25 propuestas distintas. Cada árbol en el parque ha sido contado y cuidado, y han variado el diseño en términos de minimizar el impacto en los árboles y también servir a la comunidad", aseguró.

"No nos alejamos de que habrá cambios en el parque, pero ha habido un proceso muy significativo y pensativo en hacer el circuito seguro, que no es un compromiso, el circuito tenía que ser seguro, y luego ver cómo podemos minimizar el impacto en los árboles, y luego mitigarlo a través de replantear y transplantear otros árboles", explicó.

El campeonato compartió una vuelta recreada con Inteligencia Artificial y narrada por Loris Capirossi, asesor de seguridad y representante de Dorna Sports en la Dirección de Carrera de MotoGP. "No son solo imágenes de IA creadas al azar, es un cálculo computacional muy exacto de cómo se han hecho las cosas, estoy muy agradecido a la FIM y a todas las personas que han hecho este trabajo, guiados también por Loris Capirossi en el tema del trazado de la parte más deportiva, y el resultado yo creo que es indudablemente espectacular. Todos lo habéis visto, las escapadorias en sí están calculadas, está todo ok, y a partir de ahí damos el trabajo, de ahora al mes de noviembre del año que viene, muy contentos con el resultado", expresaba.

Un trazado de quita y pon

Por otro lado, el 'jefazo' de MotoGP especificó que no se llevarán a cabo test antes de visitar el trazado. "No, en principio va a haber mucha visita, va a haber pruebas, digamos, aisladas. El circuito se acabará pocas semanas antes del Gran Premio", aseguró, sin desvelar aún en qué fechas va a disputarse la cita.

Sobre si se pueden acoger más citas como este en un futuro, lo tiene claro. "Es la primera vez que lo hacemos, hay millones de metros cúbicos de grava que tenemos que poner y luego quitar y todo ese proceso, crearemos una experiencia que luego podremos, si hay un interés, exponer a otros grandes premios. Pero a día de hoy el foco en este tipo de circuitos es solo para Adelaida, pero está claro que abre ese potencial para el futuro", dijo.

También se le planteó a Ezpeleta la idea de que Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid, pueda entrar en el calendario de MotoGP. " El circuito de Madrid no encajaría. Si luego quieren hacer modificaciones o no, podría ser", zanjaba.