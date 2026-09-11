Senna Agius se hace con el mejor tiempo en la práctica oficial

El australiano Senna Agius (Kalex) se hizo este viernes con el mejor tiempo en la práctica oficial, nuevo récord absoluto de la categoría, del Gran Premio de San Marino de Moto2 que se disputa en el circuito Marco Simoncelli, de Misano Adriático.

Agius marcó un mejor tiempo de 1:34.142, con el que superaba el anterior récord, establecido en 2025 por el español Daniel Holgado (Kalex), cuando rodó en 1:34.216, por delante del líder de la categoría, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), y del hispano-colombiano David Alonso (Kalex).

Iván Ortolá (Kalex) fue el primer líder sólido de la categoría con un registro en su tercera vuelta de 1:34.919, si bien le duró poco esa situación, superado por los dos grandes candidatos al título, los también españoles Manuel González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro).

En esa pelea se metieron minutos más tarde el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), que se puso líder, el checo Filip Salac (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).

Alonso marcó un mejor tiempo de 1:34.642 en su cuarta vuelta, que superaba el registro de 'Manugas' González (1:34.817).

El trabajo en los talleres se intensificó en esos minutos de la práctica oficial, buscando una mejora en el rendimiento de las motos que, por las condiciones de la pista, parecía costar más de lo previsto.

Pero fue un ligero espejismo, pues apenas unas vueltas más tarde volvió a surgir la figura del líder de la categoría 'Manugas' González, que recuperó la primera posición al rodar en 1:34.617, apenas 25 milésimas de segundo más rápido que David Alonso.

La sesión había entrado en una segunda fase y el registro de González no tardaron en batirlo su propio compañero de equipo, el australiano Senna Agius (1:34.439), y el neerlandés Collin Veijer (Kalex), con 1:34.610.

Agius fue el primero en mejorar su marca personal para encaramarse a la primera posición con 1:34.142 -nuevo récord-, dejando a González en la segunda plaza a 120 milésimas de segundo y David Alonso tercero a 133 milésimas, lo que podría presagiar una cerrada pugna entre los mejores de la categoría para pelear mañana, sábado, por la 'pole position'.

La cuarta plaza fue para Collin Veijer, secundado por Daniel Holgado, Tony Arbolino, Barry Baltus, Izan Guevara, Alonso López, Filip Salac, Celestino Vietti, Ángel Piqueras, Iván Ortolá y Alberto Ferrández, que lograron el pase a la segunda clasificación directa.