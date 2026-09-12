Senna Agius manda en Misano a golpe de récord

Nadie pudo frenar a Senna Agius en la clasificación en Misano. El piloto australiano logró la segunda 'pole' de la temporada al parar el crono en un registro de 1:33.718. En una sesión marcada por la cancelación de vueltas por límites de pista, Dani Holgado fue segundo y Ángel Piqueras, aún recuperándose de su grave lesión a principio de curso en Texas, fue tercero.

José Antonio Rueda, campeón de Moto3 el pasado curso, se iba al suelo en la curva 2. Sumaba la tercera caída del fin de semana y se despedía de sus opciones de mejorar de cara a la parrilla de salida. Saldrá en la última plaza de cara a la carrera.

Los pilotos españoles presentes en la Q1 hacían vibrar a los espectadores en los últimos compases. David Muñoz marcó el mejor registro y se mantuvo en la priemera parte de la tabla durante gran parte de la sesión, pero se vio desplazado por Joe Roberts a falta de un par de minutos para el final.

Replicó el piloto del Italtrans y finalmente, en los últimos compases, puso el 1:34.335 que nadie pudo superar, mientras Zabi Zurutuza se iba al suelo en la curva 4. Alex Escrig y Adrián Huertas también se encontraban en las cuatro primeras posiciones, y pese a que intentaron batir los tiempos de Roberts y Muñoz, se quedaron en la tercera y cuarta plaza respectivamente. Les sirvió para tener billete directo a la Q2.

A diferencia de lo sucedido en la categoría de Moto3, los pilotos de la categoría intermedia se activaban rápido y salían a pista para ponerse manos a la obra. Senna Agius era el primero en poner el mejor registro con un 1:34.277. Pero varios pilotos venían en rojo... y David Alonso primero, Tony Arbolino y Manu González le desplazaban. Aunque al colombiano del Aspar Team le quitaban la vuelta por exceder los límites de pista en la curva 15.

Ponía el 1:34.084 el madrileño, líder del campeonato, batiendo el récord de 01:34.216 de pista de Dani Holgado el pasado curso. Pero quedaba mucha sesión por delante. Varios pilotos también sufrían la cancelación de sus vueltas, como Filip Salac, Alberto Ferrández o el perseguidor de 'ManuGasss' en la general, Izan Guevara.

Tras el paso por boxes de la mayoría de la parrilla, Dani Muñoz, fresco de la Q1, ponía el 1:34.016 para ser primero. Pero duraba unos segundos, con Senna Agius mejorando su registro por 20 milésimas.A la misma vez, Alberto Ferrández se iba al suelo con tan mala suerte que David Alonso no podía evitarle. Ambos acabaron en la grava sin consecuencias.

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Y entonces Dani Holgado aparecía desmelenado para situarse en primera plaza. Pero respondió Agius, dejándole a 0.193 (1:33.718), mientras que Ángel Piqueras, tras su larga travesía de lesión de pierna, lograba colocarse en la tercera posición en parrilla. El líder 'ManuGasss', saldrá quinto mañana.