Senna Agius logra la primera 'pole position' de la temporada

El australiano Senna Agius (Kalex) ha conseguido la 'pole position' para el Gran Premio de Tailandia de Moto2 en su segunda salida a la pista de Buriram.

Agius paró el cronómetro en 1:34.576, que, por 28 milésimas de segundo, le permitió ser más rápido que el español Izan Guevara (Boscoscuro), con el también español Daniel Holgado (Kalex) en la tercera posición.

El español Alonso López (Kalex) fue el primer líder de la primera clasificación con un tiempo de 1:35.923, pero rápidamente fue superado por una larga lista de pilotos que encabezó el turco Deniz Öncü (Boscoscuro), seguido por el italiano Tony Arbolino (Kalex), el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex) y el colombiano David Alonso (Kalex).

La sesión no había hecho más que comenzar y el ritmo de muchos de los pilotos propició cambios en las primeras posiciones, aunque con la referencia de Öncü siempre al frente, pues, tras su estela, se colocó Alonso, seguido de Arbolino y el japonés Taiyo Furusato (Kalex).

Esos eran los cuatro primeros clasificados cuando los pilotos decidieron hacer la primera entrada en talleres, lo que dejaba fuera de pasar a la segunda clasificación a Arón Canet (Boscoscuro), Alonso López, José Antonio Rueda (Kalex), Jorge Navarro (Forward) o el estadounidense Joe Roberts (Kalex), entre otros.

Alonso López fue el primero de los que mejoró en su segunda salida y ya con neumático trasero nuevo, pues en la primera salió con un neumático usado, para ascender a la cuarta plaza, en tanto que Daniel Muñoz (Kalex) se encaramó a la primera posición al rodar en 1:34.896.

En su último intento de vuelta rápida Arón Canet consiguió meterse tercero, lo que le daba el pase a la segunda clasificación junto a Daniel Muñoz, Deniz Öncü y David Alonso, dejando fuera por 29 milésimas de segundo a Alonso López.

Precisamente David Alonso fue la primera referencia de la segunda clasificación con un registro de 1:34.867, una milésima de segundo más rápido que el indonesio Mario Aji (Kalex), si bien fueron superados por Iván Ortolá (Kalex), con 1:34.693, primero, y Daniel Holgado (Kalex), 1:34.625, después.

Tras la estela de Holgado, que volvió mejorar su tiempo al rodar en 1:34.575, aunque fue anulado por exceder los límites del trazado, y de Ortolá, se puso Manuel González, a 171 milésimas de segundo del primero y con todos los pilotos entrando ya en sus talleres.

Un Guevara sólido

Izan Guevara (Boscoscuro) mejoró en su segunda salida (1:34.626) para ascender hasta la segunda plaza a una milésima de segundo de Holgado, con el neerlandés Collin Veijer (Kalex), desplazando de la cuarta posicion a González.

El australiano Senna Agius (Kalex) fue el siguiente protagonista al ascender hasta la primera (1:34.576), con Izan Guevara segundo a 28 milésimas de segundo y relegando a Daniel Holgado a la tercera posición, que será la primera línea de salida.

En la segunda estarán Iván Ortolá, Celestino Vietti y Collin Veijer, con Manuel González, Filip Salac y Mario Aji en la tercera, y David Alonso, Ángel Piqueras y Ayumu Sasaki en la cuarta.