Los seis 'rookies' de oro en la era MotoGP

El olimpo no está hecho para todo el mundo. Pero si algo se ganó Fermín Aldeguer en Mandalika fue un sitio en la selecta lista de pilotos que han logrado ganar una carrera de MotoGP. 18 grandes premios le ha costado al murciano subirse a lo más alto del cajón, pese a que ya pisó el podio en Le Mans (3º) y el Red Bull Ring (2º). Pero si tiene especial mérito es porque lo ha hecho en su temporada de debut en la categoría reina, como solo lo han hecho auténticas leyendas de este deporte.

Desde el inicio de la era MotoGP, en 2002 (antes conocida como 500cc), tan solo seis pilotos han logrado la victoria en su primera temporada como rookies. Un dato que puede dar una pista de la gran hazaña que consiguió el pasado fin de semana el piloto de Gresini. Otro dato demoledor es que de estos seis pilotos, cinco de ellos son españoles.

Pedrosa, China 2006

La llegada del 'samurái' a la categoría reina era una de las más esperadas. El de Castellar del Vallès había encadenado tres campeonatos del mundo consecutivos, uno en 125 cc y dos en los 250 cc. Se subio al podio en su primera carrera, en Jerez, y al aterrizar en Shangái, demostró adaptarse muy bien al trazado. Hizo la pole y el domingo firmó una mala salida que lo llevó a tener que remontar posiciones contra pilotos como Colin Edwards, John Hopkins, Sete Gibernau y Shinya Nakano. En el décimo giro ya se puso en primera posición... y no la abandonó hasta el final de la carrera. Aquella fue la primera de 31.

Pedrosa compartió podio en su primera victoria con Nicky Hayden y Colin Edwards / Repsol Media

Jorge Lorenzo, Estoril 2008

Rondaba el 13 de abril de 2008 cuando Jorge Lorenzo se enfrentaba a su tercrea carrera como piloto de MotoGP. Aterrizó en el trazado portugués de Estoril tras conseguir las dos primeras poles de la temporada. El domingo, en carrera, aparecieron las primeras gotas de lluvia y el 'rookie' (al que en realidad nunca gustó el agua), se colocó en el grupo de cabeza en cuanto se apagó el semáforo.

Jorge Lorenzo celebra su primera victoria en MotoGP / EFE

Se enfrentó a Rossi, Pedrosa y Dovizioso por el liderato. 'Dovi' terminó yéndose al suelo, y un poco antes del ecuador de la carrera, el '99' consiguió deshacerse de Pedrosa y de Rossi para imponer su ritmo martillo y ver caer la bandera a cuadros en primera posición. Sería la primera de las 47 victorias que conseguiría en la categoría reina hasta 2019, momento de su retirada.

Marc Márquez, Américas 2013

Probablemente una de las victorias más recordadas de la historia. La primera de un nueve veces campeón. Marc Márquez entró a la categoría reina del motociclismo como un elefante en una cacharrería. De hecho, en el Gran Premio de Qatar de aquel 2013, el primero del curso, ya se subió al podio. Aterrizó en el Circuito de las Américas (el circuito en el que ganaría posteriormente otras seis veces), segunda cita del calendario, y consiguió adaptarse rápidamente a las características del trazado.

Marc Márquez logró su primera victoria en Texas, donde compartió podio con Pedrosa y Lorenzo / EFE

Logró llevarse la pole y posteriormente, en la carrera, peleó contra su compañero en el Repsol Honda, Dani Pedrosa, al que adelantó a falta de nueve vueltas para el final. Aquel triunfo lo llevaría a convertirse en el piloto más joven en lograr la victoria, con 20 años y 63 días de edad. Récord que aún conserva a día de hoy.

Brad Binder, República Checa 2020

La primera victoria de Brad Binder, en su temporada de 'rookie', no solo fue la primera del surafricano. También lo fue para KTM desde su aterrizaje en MotoGP en 2017. Partía desde la pole Johann Zarco con su Ducati. Binder, por su parte, había clasificado séptimo, pero eso no le impidió remontar y terminar alcanzando la primera plaza a diez vueltas del final. El podio lo completaron Morbidelli con Yamaha y la Ducati de Zarco.

Brad Binder celebra su primera victoria en MotoGP / EFE

Jorge Martín, Estiria 2021

'Martinator' apuntó maneras en su primera carrera en MotoGP. Se subió al podio en Qatar y la primera victoria llegó en el Gran Premio de Estiria de 2021. Se había llevado la pole y, pese a que nadie dudaba de su capacidad, se antojaba difícil la victoria ante nombres como Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia.

Jorge Martín celebra su primera victoria en MotoGP / EFE

Sin embargo, logró sacar provecho de la situación cuando la carrera se detuvo por bandera roja después de que la caída de Dani Pedrosa acabase con un fuerte golpe para Lorenzo Savadori y un incendio en medio del trazado austríaco del Red Bull Ring. Logró colocarse primero tras la nueva salida y puso la directa hasta la bandera a cuadros.