Seis españoles y una hazaña que ya es historia de MotoGP

Uno debe ser consciente de cuándo está presenciando historia y lo de este fin de semana en Misano lo fue en letras mayúsculas. Nunca se había visto algo igual. El trazado sanmarinense vivió el asalto al liderato de Marc Márquez, sí. Pero también evidenció el altísimo nivel de pilotaje que existe en nuestro país a día de hoy.

Y es que nunca, en 77 años de historia del campeonato, los seis primeros clasificados en carrera habían sido españoles. Y sucedió en un trazado en el que entrenan habitualmente la mayoría de pilotos italianos de la parrilla.

Marc Márquez (Ducati) conquistó en Misano el liderato del Mundial de MotoGP / DANILO DI GIOVANNI / EFE

Marc Márquez logró la décima victoria en el trazado, y fue escoltado en el podio por su hermano menor, Àlex, y su futuro compañero de box, Pedro Acosta. Pero la realidad es que hay que bajar hasta la séptima plaza para encontrar otra nacionalidad. Fermín Aldeguer fue cuarto, Jorge Martín quinto y la sexta plaza la ocupó Raúl Fernández. Frenó el dominio español el piloto romano Fabio Di Giannantonio, precisamente en un trazado muy afín a su 'jefe', Misano. Y es que allí entrenan la inmensa mayoría de los pilotos de la Academia, puesto que el rancho se encuentra a unos pocos kilómetros del lugar.

Para observar algo parecido, hay que remontarse a la cita en Termas de Río Hondo (Argentina) en 2022. Aquella fue una cita de lo más emotiva, puesto que vivió la primera victoria de Aleix Espargaró en MotoGP. Jorge Martín y Álex Rins completaron el podio, y Joan Mir fue cuarto con la Suzuki. Desde entonces, nunca tantos españoles habían ocupado las primeras plazas en una carrera.

Domnio en el resto de categorías también

Pero eso no fue todo. España logró su 50º triplete de la historia, tras el primero conseguido en 2003 en Le Mans (Francia). Sete Gibernau, Toni Elías y Dani Pedrosa subieron a lo más alto del podio en MotoGP, 250cc y 125cc respectivamente.

Máximo Quiles celebra su victoria en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

Y es que, efectivamante, en San Marino hubo un nuevo triplete español en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. Máximo Quiles se impuso por 21 milésimas a un velocísimo David Almansa en la categoría de Moto3.

Manuel González celebrando su victoria en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

Por su parte, Manuel González logró la quinta victoria del curso. Ambas, sumadas a la de Márquez en MotoGP, confirmaron el dominio español en el campeonato. De hecho, los tres primeros en las tres categorías fueron los tres respectivos líderes de campeonatos. Sin duda, un fin de semana para no olvidar.