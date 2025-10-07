El secreto del éxito de Nadia Padovani en Gresini

Todo lo que toca Nadia Padovani acaba convirtiéndose en oro. Y ejemplo de ello ha sido la victoria de Fermín Aldeguer, su último pupilo. El Gresini Racing se ha convertido en una cantera de lujo para Ducati, relanzando la carrera de sus pilotos o sirviendo de catapulta para el equipo oficial. En el pasado lo fue para Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Àlex Márquez y más recientemente, para Marc Márquez. En el GP de Indonesia, fue Fermín Aldeguer quien logró, a los 20 años y 183 días, convertirse en el segundo piloto más joven en ganar en la categoría reina del motociclismo. Y lo hizo de la mano del equipo italiano.

El dato más demoledor es que desde 2022, momento en que la escudería italiana volvió a ser independiente (cerró entonces su etapa con Aprilia), absolutamente todos sus pilotos han logrado alzarse con una victoria mientras se encontraban en sus filas.

Enea Bastianini logró su primera victoria en MotoGP en 2022 / EFE

Lo hizo hasta en tres ocasiones Enea Bastianini en 2022, aquel año en el que Nadia Padovani tomó las riendas del equipo tras el fallecimiento de su marido, Fausto Gresini, dos veces campeón del mundo en 125cc (1985 y 1987). Gresini Racing partía en desventaja con el resto de Ducati de la parrilla, ya que poseía la Desmosedici GP21, mientras el equipo oficial y Pramac Racing (entonces aliado con la marca italiana, no con Yamaha como en la actualidad) poseían la moto 'pata negra'.

Triunfos con una moto inferior

La primera victoria llegó en la cita inaugural en el Gran Premio de Qatar, sorprendiendo a aficionados y al resto de integrantes del 'paddock'. Y por si no fuese suficiente, tres grandes premios más tarde, en Texas, la 'Bestia' repitió hazaña. Volvió a subirse a lo más alto del cajón durante la carrera dominical del Gran Premio de Francia, plantando cara a Jack Miller, piloto del equipo oficial.

Fabio Di Giannantonio se llevó su primera victoria en el GP de Qatar de 2023 / EFE

También llegó a ganar Fabio Di Giannantonio, el 'pupilo' que ha cosechado resultados más discretos en esta etapa del equipo. Fue durante el GP de Qatar de 2023, penúltima cita de la temporada, en el que logró imponerse a Pecco Bagnaia , quien resultó campeón aquel curso. Aquella victoria dio aire al piloto romano, que tenía un pie fuera de la categoría después de que se anunciase que sería Marc Márquez el piloto que iba a compartir box con Àlex en Gresini. Finalmente, terminaría fichando por el VR46 Racing Team.

La emotiva victoria de Marc en Aragón

También han ganado los Márquez. La de Marc, llegó antes, pese a haberse incorporado un curso después que su hermano menor. El nueve veces campeón se llevó la primera victoria con el equipo en el GP de Aragón de 2024, siendo una de las más emotivas que se recuerdan en los últimos años, puesto que volvió a subirse a lo más alto del podio 1043 días después, tras sus múltiples operaciones y el declive de Honda. Después llegaría la de San Marino y la de Australia, uno de los particulares jardines del 93.

Àlex fue el que más tuvo que esperar. La primera victoria un domingo llegó este curso, en el Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El catalán impuso su ritmo desde un inicio y la caída de su mayor rival esta temporada, Marc, tan solo hizo que aligerar el proceso hacia su también primera victoria en MotoGP. Repitió diez citas después, en Montmeló, con un ritmo endiablado que demostró durante todo el fin de semana.

Y la última fue este fin de semana en Malasia. Fermín Aldeguer consiguió la victoria 18 grandes premios después de su debut en la categoría reina. Logró imponerse a su compatriota Pedro Acosta y a su propio compañero de equipo, Àlex Márquez. Fue el broche de oro a un fin de semana estelar, en el que también anotó una segunda plaza en la 'pole' y la carrera al sprint del sábado.

Los triunfos que está cosechando el equipo van mucho más allá de los resultados. Los pilotos se sienten como en casa. Lo sienten como "una familia". Y eso, tal vez, es la clave del éxito.