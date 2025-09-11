La satisfacción de Ducati: Del título de constructores al triunfo de Álex en Montmeló

Ducati volvió a salir victoriosa de un nuevo Gran Premio, tal como llevan haciéndolo en la mayoría de rondas que se han celebrado este curso. Aunque la racha de dobletes de Marc Márquez se frenó con el triunfo de su hermano, los de Borgo Panigale salieron del 'Circuit de Barcelona-Catalunya' con el trabajo hecho.

El dominio se mantuvo entre los Márquez, pero en esta ocasión el '73' demostró un rendimiento más elevado frente al '93'. Álex se hizo con la 'pole position' y perdió el triunfo en la carrera al sprint por una caída a falta de tres vueltas para ver la bandera a cuadros. A pesar del error del sábado, el piloto del Gresini Racing volvió a recuperar el liderato de la competición y se alzó con la victoria.

Ducati salió satisfecha tras cerrar el título de constructores en el trazado catalán. Márquez necesitaba el doblete en Cataluña para tener la primera oportunidad de cerrar el título en el Gran Premio de San Marino, pero los de Borgo Panigale deberán esperar como mínimo hasta Japón.

El Título de Constructores

Gigi Dall'Igna publicó su comentario en 'LinkedIn' para repasar el Gran Premio de Catalunya. "Con la victoria de Marc en la Carrera Sprint del sábado, volvimos a alzarnos con el Título de Constructores, un reconocimiento que siempre hemos apreciado y que refleja a la perfección el trabajo del gran equipo Ducati, extendiendo a las escuadras y pilotos que lo representan" explicó el italiano.

La lucha de Álex

"Tenemos la certeza de ganar también el Campeonato Mundial de Pilotos, ya que solo uno de nuestros chicos puede conseguirlo. Así concluyó, de la forma más gratificante, la increíble racha de siete dobletes consecutivos en Sprint/MotoGP de un inmenso Marc Márquez. Una racha interrumpida por un digno 'luchador', un Álex Márquez que también habría merecido ganar la carrera del sábado en su mejor fin de semana desde que está en la Top Class".

La recompensa del '73'

Uccio Salucci, director del equipo de Valentino Rossi, indicó a 'Marca' que declinaban a una GP26. Por lo tanto, tras la renuncia del VR46 la moto oficial de la próxima temporada podría acabar en manos del Gresini Racing y en consecuencia en las de Álex Márquez.

"Nosotros le premiaremos. Álex recibirá un premio técnico. Gigi Dall'Igna se acuerda siempre de los pilotos rápidos, con lo que, seguramente, Álex tendrá alguna cosa más" confesó Tardozzi al finalizar el fin de semana en Montmeló.

La remontada de Bagnaia

"El honor también es para Pecco, que terminó séptimo tras una espléndida remontada que comenzó desde la 21ª posición de la parrilla, tras haber tenido que soportar un resultado igualmente desalentador en la carrera sprint".

"En la salida, ganó nueve posiciones de golpe, marcando inmediatamente un ritmo de carrera sólido y prometedor, dictado por un ritmo decisivo y adelantamientos perentorios, mostrando la determinación y el sentimiento que le había faltado en carreras anteriores" concluyó Dall'Igna.