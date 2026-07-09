MOTOGP
Sanción a Zarco por el accidente de Barcelona
El francés, que se recupera de sus graves lesiones tras el accidente con Bagnaia y Marini durante el GP de Catalunya, deberá cumplir una doble long lap cuando vuelva al Mundial, probablemente en septiembre
La FIM ha anunciado una sanción de doble long lap para Johann Zarco por considerar que el francés provocó el grave accidente del Gran Premi de Catalunya, el pasado 17 de mayo, en el que se fue al suelo llevándose por delante a Luca Marini y Pecco Bagnaia.
Obviamente, aún no se sabe cuando podrá cumplir con esta penalización, ya que el piloto del LCR Honda fue el peor parado en el incidente ocurrido en el Circuit de Barcelona y desde entonces sigue recuperándose de las lesiones que sufrió en la caída. Zarco tuvo la desgracia de que su pierna derecha quedase atrapada en la rueda de la Ducati de Bagnaia mientras la moto seguía girando en el aire con fuerza.
Aunque inicialmente los médicos decidieron esperar a que bajara la inflamación y cicatrizaran las quemaduras en su rodilla para poder operarle, en la última actualización sobre el estado del francés, su equipo explicó que se librará finalmente de pasar por quirófano. Se espera que regrese a pista en septiembre y será entonces cuando tendrá que cumplir con la doble long lap en la primera carrera que dispute.
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