Saltan chispas en Estados Unidos: doble 'rifirrafe' de Marc Márquez con Bezzecchi y Bastianini

El tercer fin de semana del curso 2026 de MotoGP ya ha echado a rodar y tras el primer día de entrenamientos libres y la Práctica, llegaba el momento de la verdad este sábado, con la disputa de la 'pole'. Fabio Di Giannantonio fue el piloto que se llevó el gato al agua en unos últimos segundos de Q2 muy apretados, en los que hasta seis pilotos venían con oportunidad de marcar el mejor registro. Marco Bezzecchi y Pedro Acosta le acompañarán en la primera línea de parrilla, y precisamente, el italiano protagonizó uno de los momentos tensos de la clasificación... junto a Marc Márquez.

El piloto de Cervera, que este fin de semana regresa a uno de sus circuitos talismán, partirá sexto para las dos carreras del fin de semana. Precisamente, el catalán se mostró muy molesto durante la Q2 del Gran Premio de los Estados Unidos, puesto que tuvo que abandonar un intento de 'time attack' tras toparse en la trazada con Bezzecchi y Luca Marini, quienes le molestaron al ir más lentos y no darse cuenta de que el '93' venía con todo por detrás.

En las imágenes ofrecidas por el campeonato, se pudo ver como Marc llegaba a una de las curvas más lentas del trazado con más velocidad que los dos pilotos que iban por delante de él, por lo que tuvo que levantar la moto para no chocar con 'Bezz' y frenar fuerte para no entrar con toda la inercia al ápice de la curva y evitar así chocar con Marini. Es entonces cuando se ve al catalán moviendo la cabeza y recriminándole su actuación al italiano, que impasible sigue a lo suyo.

Al llegar al parque cerrado, tras lograr la primera fila, el italiano fue preguntado por la acción en pista. "No lo sé, no he visto nada", dijo el miembro de la Academia de Valentino Rossi, poniendo cara de poker al ser informado de que incluso estaba siendo investigado por molestar al catalán.

Por su parte, Márquez se vio envuelto en otro altercado con Enea Bastianini al cabo de unos minutos. El piloto del KTM Tech3 venía por el interior de una de las curvas del trazado texano, con el '93' por el exterior con menor velocidad, apartándose de la trazada. Entonces, 'Bestia' tuvo un susto y le recriminó a Márquez el rodar más lento allí. "No, no, no", le hacía Márquez con la mano, al notar que Enea le estaba recriminando. Una sesión de lo más 'movidita' para el catalán, que no pudo conseguir su novena 'pole' en Texas y tendrá que remar para llegar al podio en las dos carreras del fin de semana.