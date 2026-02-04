Saltan las alarmas en Yamaha, que retira sus motos del test de Sepang

Yamaha está protagonizado una situación crítica en los test de Malasia. Después de la caída, inexplicable, de Fabio Quartararo en la primera jornada de pretemporada en el circuito de Sepang, hoy los de Iwata han sorprendido al anunciar que cancelaban su participación en el segundo día de ensayos. Ninguna de sus motos, ni las oficiales, ni tampoco las de Pramac, han salido a pista este miércoles.

Al parecer se trata de un fallo en su nuevo propulsor V4, aunque por ahora la causa exacta todavía es una absoluta incógnita. Los ingenieros han considerado que no era seguro rodar y Yamaha ha dado la orden de retirada, sin precisar si mañana podrán volver a la acción en la tercera y última sesión.

Yamaha cambió al motor V4, cuatro cilindros en V, para sustituir al 4 en línea que había usado tradicionalmente, igualándose así al resto de fabricantes de MotoGP. A mediados de 2025 empezaron a probar este sistema en pista con Augusto Fernández y en 2026 se han decantado por seguir esta apuesta.

Lo ocurrido hoy, según dicen desde la casa de los diapasones, no tiene que ver con la caída de Quartararo, que sufrió una fractura del dedo corazón de su mano derecha y ha decidido volver a casa para recuperarse. El plan era que Augusto Fernández, el probador, tomara hoy el relevo del ‘diablo’, pero al final el español se ha quedado en el garaje, al igual que el piloto de desarrollo Andrea Dovizioso, el compañero de Quartararo, Álex Rins y el tándem del Prima Pramac que forman Toprak Razgatlioglu y Jack Miller.

Max Bartolini, el director técnico de Yamaha, ha dado explicaciones. "Hemos decidido parar por seguridad para nuestros pilotos y para los demás. Investigaremos. Esperamos encontrar una solución esta tarde y volver mañana por la mañana. Tenemos una idea de cuál es el problema, pero queremos una confirmación de la empresa. Para el principio del Mundial debería estar resuelto”, ha advertido.