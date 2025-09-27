Rueda ejerce de líder y sella otra pole

El líder del mundial, el español José Antonio Rueda (KTM), ha logrado una nueva 'pole position', la quinta de la temporada, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Japón de Moto3 que se disputa en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

Rueda, que cuenta con 78 puntos de ventaja en la clasificación provisional del mundial sobre el también español Ángel Piqueras (KTM), que acabó cuarto, fue el único en rodar en el segundo 54, con un registro de 1:54.826, muy cerca del récord del circuito (1:54.761).

En la primera clasificación el italiano Stefano Nepa (Honda) consiguió rápido un buen registro de 1:56.245 que le encaramó hasta la primera plaza, de la que nadie le pudo desbancar en los quince minutos de sesión, si bien en los minutos finales mejoraron para lograr el pase el español Álvaro Carpe (KTM), el argentino Marco Morelli (KTM) y el neozelandés Cormac Buchanan (KTM).

Ya en la segunda clasificación los últimos en salir fueron los españoles Adrián Fernández (Honda) y Máximo Quiles (KTM), en tanto que en pista José Antonio Rueda (KTM) y Ángel Piqueras (KTM) comenzaron juntos su primer intento de vuelta rápida.

Pero tal y como sucediera en anteriores tandas de entrenamiento fue David Muñoz (KTM) el primero en marcar una vuelta rápida válida con su registro de 1:55.248, seguido a 67 milésimas de segundo por Piqueras, y algo más atrás el australiano Joel Kelso (KTM) y Álvaro Carpe.

En la siguiente vuelta rápida José Antonio Rueda no falló y se puso líder de la clasificación con un tiempo de 1:55.180 que en el siguiente giro intentó mejorar con varios parciales rápidos que le permitieron cerrar el giro en 1:55.125.

Por detrás, quienes más se acercaron al registro de José Antonio Rueda fueron los también españoles David Muñoz y Ángel Piqueras, que entraron en sus talleres a cambiar de neumático antes que el líder del mundial, quien salió rápidamente a pista para un segundo intento de vuelta rápida.

El australiano Joel Kelso fue el siguiente en saltar a la palestra al rodar 45 milésimas de segundo más rápido que Rueda para conseguir un cronómetro de 1:55.080, cuando Álvaro Carpe se iba por los suelos en la curva uno intentando una nueva vuelta rápida personal.

Carpe, que era séptimo en esos instantes en la clasificación provisional, acabó duodécimo, cuarta línea de la formación de salida.

Cocinando la pole a fuego lento

Tanto Piqueras como Rueda lo intentaron en su última vuelta y el líder del mundial consiguió marcar parciales de vuelta rápida en el segundo, tercero y cuarto, mientras por línea de meta el argentino Valentín Perrone (KTM) se situaba líder con 1:55.064.

Pero por detrás, José Antonio Rueda cerró los tres últimos parciales por debajo del récord de vuelta rápida para convertirse en el único piloto en bajar del minuto y 55 segundos al rodar en 1:54.826, a menos de una décima de segundo del récord que desde el año pasado tiene el español Iván Ortolá (KTM) con 1:54.761.

Así, la primera línea de salida en Japón será para José Antonio Rueda, Valentín Perrone y Joel Kelso, con Ángel Piqueras, Taiyo Furusato (Honda) y Adrián Fernández (Honda) en la segunda; David Muñoz, Máximo Quiles y David Almansa (Honda), en la tercera; y Dennis Foggia (KTM), Guido Pini (KTM) y Álvaro Carpe, en la cuarta.