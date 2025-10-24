Rueda ejerce de líder en una práctica muy igualada

José Antonio Rueda (KTM), campeón del mundo de Moto3 de 2025, ha ejercido como tal y de líder en la práctica oficial del Gran Premio de Malasia de la categoría que se ha disputado en el circuito de Sepang y que resultó extremadamente igualada.

Hasta veinte pilotos rodaron en una diferencia de un segundo, con los catorce primeros clasificados, aquellos que tienen el pase garantizado a la segunda clasificación, en apenas siete décimas de segundo.

La práctica oficial de Moto3 tuvo que verse retrasada para que los controles de pista pudiesen limpiar el aceite vertido en la misma por un accidente acontecido durante el entrenamiento de la Copa Asiática de Motociclismo, si bien resultó complicado detectar la zona afectada al estar todavía mojado el asfalto en muchos puntos del trazado.

Una vez solventados todos los inconvenientes, los pilotos de Moto3 pudieron salir a rodar en la práctica oficial, con los mismos planteamientos de siempre para el ya campeón del mundo de la categoría, el español José Antonio Rueda (KTM), que arrancó rápido y en solitario.

Pero la pista en esos minutos iniciales no estaba para muchas 'florituras', todavía mojada en muchos puntos de la misma, y el tiempo de vuelta rápida distó mucho de acercarse a los registros de la mañana.

En cualquier caso, las registros pasaron a la tabla de tiempos y en la misma la primera referencia 'seria' fue la del australiano Jakob Roulstone (KTM), al que siguió luego el debutante español Máximo Quiles (KTM).

Con un tiempo de 2:13.021, lejos del 2:10.979 que por la mañana, en los libres, consiguió el también español Ángel Piqueras (KTM), comandó la clasificación Quiles, aunque no tardó mucho en convertirse en protagonista el propio Piqueras, que consiguió un mejor tiempo inicial de 2:12.776.

Rueda no dio opción

Fue entonces cuando surgió la figura, nuevamente, del campeón del mundo, el español José Antonio Rueda, que, con parciales de vuelta rápida en todos los tramos, consiguió rodar en 2:12.367 y con el asfalto ganando vuelta tras vuelta en adherencia.

Una vuelta más tarde Rueda volvió a rebajar el mejor tiempo al rodar en 2:12.096, con su compañero de equipo tras su estela, el también español Álvaro Carpe (KTM), que se situó segundo a 290 milésimas de segundo, con Ángel Piqueras en el tercer puesto.

Piqueras no desistió en su empeño y una vuelta más tarde 'arañó' unas milésimas de segundo a su tiempo para rodar en 2:12.146 y superar así a Álvaro Carpe, cuando prácticamente todos los pilotos entraban en sus talleres para hacer el preceptivo cambio de neumáticos y nuevos ajustes en las motos.

Casi como si de una estampida se tratase, regresaron al unísono todos los pilotos a pista, buscando el rebufo que consideraban más interesante, mientras por delante de ellos se anticipó Máximo Quiles, para rodar en solitario por delante y con Rueda tirando al frente del grupo principal sin importarle demasiado tal circunstancia.

Quiles paró el cronómetro en 2:12.229 para colocarse tercero, por detrás de Rueda y Piqueras y por delante de Álvaro Carpe y David Almansa (Honda), al que superó el australiano Jakob Roulstone (KTM).

Pero muchos pilotos estaban rodando por entonces en parciales de vuelta rápida y en el siguiente giro todo cambió, con Álvaro Carpe líder, seguido por el debutante Brian Uriarte (KTM), sustituto del lesionado David Muñoz, quien tuvo que someterse a una segunda intervención quirúrgica tras su fractura de fémur, al haber detectado los médicos una rotación del hueso.

Uriarte, la sorpresa

Uriarte, que no conocía el trazado de Sepang, se quedó a escasamente 15 milésimas del tiempo de Carpe, que rodó en 2:11.187, con Ángel Piqueras y David Almansa por delante de José Antonio Rueda.

Roulstone no estuvo demasiado afortunado y se fue por los suelos poco después, como también el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), que se cayó en la curva cuatro cuando estaba en la vigésimo segunda posición y, por tanto, fuera de la segunda clasificación directa.

Rueda recuperó la primera plaza casi con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta al rodar en 2:11.152. con lo que superaba a Carpe, Uriarte, Piqueras y Almansa, que formaban el 'repóker' español de la categoría.

Como ellos, también lograron el pase a la segunda clasificación Taiyo Furusato (Honda), Joel Kelso (KTM), Jakob Roulstone, Luca Lunetta (Honda), Scott Ogden (KTM), Hakim Danish (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Eddy O'Shea (Honda) y Adrián Fernández (Honda), todos ellos en apenas siete décimas de segundo.