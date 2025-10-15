Rueda, con los deberes hechos, a por el título de equipos en Philip Island

El Mundial de MotoGP afronta ya su tramo final con los cuatro últimos Grandes Premios que le restan al campeonato 2025. El primero de ellos se celebra este mismo fin de semana en el emblemático Phillip Island australiano, un escenario al que José Antonio Rueda llega como flamante campeón de Moto 3.

En Japón fue Marc Márquez el que certificó el título de MotoGP y apenas 15 días después de Rueda el que consolidó su posición de campeón de de la categoría pequeña, una condición que estrena este fin de semana en el trazado oceánico. Con el primer objetivo conseguido, el sevillano puede este fin de semana conquistar junto a su compañero, Álvaro Carpe, el campeonato por equipos.

El Red Bull KTM cuenta actualmente con 497 puntos y una ventaja de 143 sobre sus rivales más cercanos, el FRINSA - MT Helmets - MSI (354 puntos) de Ángel Piqueras, segundo clasificado del campeonato.

Más allá de ese reto, Rueda intentará también "disfrutar de Phillip Island y Australia, que siempre nos da buenos momentos, pues es un circuito que me encanta, así que espero disfrutar todo el fin de semana ahora que hemos cumplido el objetivo principal de la temporada", afirmó Rueda en declaraciones difundidas por su equipo.

"Iremos sesión a sesión, paso a paso, como en cada Gran Premio, e intentaremos dar lo mejor de nosotros para ayudar al equipo al máximo", comenta Rueda, quien espera que el tiempo les acompañe durante todo el fin de semana, pero, incide, "es, como mínimo, impredecible".

"Si no es constante -las condiciones atmosféricas-, nos adaptaremos a lo que nos encontremos, que será igual para todos", apuntó el sevillano.

Carpe, motivado

Por otro lado, su compañero, Álvaro Carpe, aseguró que está "muy contento de llegar a Australia", un país nuevo para él y otro circuito del que siempre ha oído "hablar maravillas". "Es un circuito que siempre me ha llamado la atención, así que tengo muchas ganas de debutar pues hace dos semanas, en Indonesia, creo que dimos uno de los pasos más importantes de la segunda mitad de la temporada, tanto en velocidad como en curvas", explica Carpe.

"Tengo ganas de seguir así en Phillip Island y seguir recuperando la confianza y la consistencia que hemos buscado desde el verano", añadió.