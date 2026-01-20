“É Rosso”: Los tifosi se reconcilian con Marc Márquez

Desde el famoso 'Sepang Clash' de 2015, cuando Marc Márquez y Valentino Rossi protagonizaron un encarnizado pulso que acabó coronando a Jorge Lorenzo como campeón, en detrimento del ‘46’, que se quedó a las puertas de su décima corona, muchos aficionados italianos se han mostrado hostiles el piloto de Cervera. Incluso en 2025, en su primer año vistiendo los colores de Ducati y conquistando el Mundial para la casa de Borgo Panigale, Marc tuvo que aguantar una sonora pitada en Mugello. Allí, el jefe del equipo, Davide Tardozzi, llamó al orden y salió en su defensa con una frase que se hizo viral: “É rosso, é nostro” (es rojo, es nuestro).

Pero dicen que el tiempo todo lo cura. Y estos días, en Madonna di Campiglio, tradicional escenario de la presentación de Ducati, los tisosi le han mostrado masivamente su cariño a Márquez. “Me gusta la pancarta”, agradeció Marc la noche del lunes, cuando acudió al encuentro con los fans en la Piazza Sisi de Madonna y atisbó entre la multitud una enorme cartulina en la que podía leerse “É Rosso, Grazie Marc”.

El lado humano

Una de las claves en la mayor aceptación de Márquez, en que los tifosi le empiecen a considerar ‘uno de los nuestros’, ha sido sin duda su resiliencia para recuperarse del calvario de cuatro años de lesiones y dificultades para volver a la cima y darle a Ducati un nuevo título. Pero también, su adaptación a la cultura y las costumbres del equipo de Borgo Panigale. Marc ya se expresaba en un perfecto italiano cuando llegó, pero además supo meterse en el ‘bolsillo’ a todo el personal de la fábrica muy rápidamente.

Mauro Grassilli , director deportivo de Ducati, destacaba ayer, en la presentación del equipo, la ‘humanidad’ de Márquez. A modo de ejemplo, contó una anécdota que publica motosprint: En el primer test oficial de Marc como piloto Ducati, en Montmeló 2024, “Marc ya se sabía todos los nombres, apellidos y cargos de todos los miembros del equipo. Cuando alguien que no conocía se presentó, le respondió: “No estabas en la página web’’. Estudió a todos los miembros del equipo en la página web para estar listo para la primera reunión”, explicó, destacando que Márquez no solo trabaja en su rendimiento deportivo, sino también en las relaciones personales.

Grassilli comparó a Márquez con otra leyenda de Ducati, Troy Bayliss, para describir su capacidad de conectar con el equipo:. “La actitud de Marc me recuerda mucho a sus años dorados en Superbikes. Al entrar en la recepción, Marc saluda a los chefs, come y luego vuelve a la cocina para darles las gracias. Esta amabilidad hacia quienes no están en primera línea, pero que contribuyen al resultado final, es algo que muy pocos poseen”.