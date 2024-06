Rossi habla por fin del fichaje de Márquez por Ducati

Valentino Rossi disputa este fin de semana las 24 Horas de Spa-Francorchamps con BMW en la categoría GT3 , después de su estreno en Le Mans. Y por primera vez desde que se hizo oficial el acuerdo de Ducati y Marc Márquez para que el octocampeón sea el próximo compañero de Pecco Bagnaia en el equipo de fábrica, el astro italiano se ha referido a la noticia y, obviamemte, ha dejado clara su apuesta:. Rossi cree que Marc será un incordio para Bagnaia, pero no duda de que su compatriota saldrá reforzado del duelo.

"La llegada de Marc ha sido una sorpresa para todos: para mí, para Pecco, pero sobre todo para Jorge Martín. Seguramente será duro para Pecco porque tendrá un compañero muy incómodo, pero creo que tiene todo lo necesario para plantarle cara", advierte Valentino en declaraciones al portal italiano GPOne.

"Periodísticamente, sé que es un tema interesante, pero Pecco no necesitaba a Márquez en su equipo para demostrar ser el más fuerte. Un piloto que ha ganado tres mundiales, de ellos dos seguidos en MotoGP con Ducati, no tenía la necesidad", considera Rossi.

Dejando a un lado su antigua rivalidad con Márquez, Valentino también habla de su paso a las cuatro ruedas, después de poner fin en 2021 a dos décadas en el motociclismo y con nueve títulos a sus espaldas. El '46' , que en su día se planteó pasar a la F1 con Ferrari y llegó a hacer un test, valora la posible llegada de su compatriota Kimi Antonelli, de 17 años, a Mercedes por Hamilton en 2025: "Italia es fuerte en muchos deportes, pero nos falta la Fórmula 1, porque hace muchos años que no tenemos un italiano ganador. Creo que Kimi Antonelli puede cubrir ese hueco. Lo sigo desde pequeñito, durante el covid empezamos a jugar juntos con simuladores de coches y ahora a menudo viene a entrenarse con su kart conmigo y con los otros pilotos de la Academia", revela

En cuanto a su progresión en el Mundial de Resistencia (WEC) Rossi asegura que "en el futuro me gustaría correr con los Hypercar, es el sueño de todo piloto, como llegar a MotoGP. En el programa está probarlo a finales de año y luego veremos. Seguramente, en 2025 seguiré llevando un GT", zanja.