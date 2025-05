Rossi, a corazón abierto: 'Il dottore' habla de la muerte de Simoncelli y de su retirada

Valentino Rossi mantiene intacta su aurea de estrella cuatro años después de anunciar su retirada de MotoGP. El astro italiano, que llegó al Mundial en 1996 y se marchó en 2021con nueve titulos (siete de ellos en la categoría reina), compite desde 2024 en el Mundial de Resistencia y GT y además gestiona su propia escudería, VR46, convertida en la formación satélite de Ducati, con Morbidelli y Di Giannantonio. Este semana ha participado en el show de Giacomo Poretti, 'Pore Cast', donde se ha sincerado en temas tan sensibles como su despido en Yamaha o el accidente mortal de Simoncelli.

Cuenta Valentino, de 46 años, como se anticipó a la noticia de que iban a sustituirle por Fabio Quartararo: "El director general de Yamaha, Lin Jarvis, vino a mi casa de Tavullia, pensé que no serían buenas noticias... me comunicó que iban a fichar a Fabio en mi lugar, prácticamente estaba allí para despedirme".

Rossi consciente de que ya no estaba a su mejor nivel, quería seguir corriendo y tenía un Plan B: "Dejé descolocado a Jarvis al pedirle que me pasara al equipo satélite Petronas y no pudo oponerse a eso", explica.

La muerte de Simoncelli

'Il dottore' también recuerda en fin de semana en el que consideró que después de 25 años al más alto nivel, era el momento de retirarse: "Llegué a Assen, un circuito que siempre se me dio muy bien, en el que logré diez victorias. Y de repente la moto se me cerró de delante, yo iba a 180 km/h y la ví pasar muy cerca de mi cabeza, fue una caída muy fuerte y comprendí que había llegado el momento de decir basta. Casualmente, justo en esos días, Francesca y yo supimos que venía en camino nuestra primera hija Giulietta, supe que era el momento".

Años antes, en 2011, también se rumoreó que Rossi podía abandonar MotoGP, muy afectado por el accidente mortal de su amigo Marco Simoncelli en el GP de Malasia, en el que tuvo una intervención directa, pero el '46' explica que nunca se lo planteó. "Su muerte fue realmente un shock porque perdí a un amigo, pero sobre todo porque fui parte del accidente fatal. Éramos 22 pilotos en pista y justo en ese momento fui yo quien lo golpeó…", lamenta.

"Pero no pensé en retirarme. Hice un examen de conciencia, entendí que no había podido evitar esa fatalidad. Me quedó el remordimiento de haber perdido a un gran amigo", revela Valentino, a corazón abierto.

Asegura que tras su salto a las cuatro ruedas, para competir en GT y Resistencia, se encuentra muy satisfecho con los resultados y la experiencia, pero reconoce "que no hay nada como la adrenalina de MotoGP, no es lo mismo".

También confiesa que le gusta ver carreras de MotoGP actualmente, aunque desde su retirada le cuesta más: "A ver, me encantan las carreras, las sigo, pero si no estoy yo en la parrilla, me gustan menos", dice.

Admite que él es más duro que con su hermano Luca Marini, está más pendiente de su evolución como piloto, que su padre Graziano, con él: "La relación con papá no fue mala, pero sí difícil. Hay muchas cosas que influyen cuando tienes un hijo que de repente se convierte en un deportista de éxito mundial".

También repasa sus ídolos en F1, "Senna, Mansell, Prost...", y de grandes estrellas como "Jordan, Tomba o Maradona, a los que pude conocer en persona" y destaca del Inter de sus amores: "He sido siempre tifosi de este equipo, aunque me enganché sobre todo en los 90 cuando llegó Ronaldo, el de verdad, el fenómeno, un jugador que realmente me emocionó".