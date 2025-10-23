De Rossi a Biaggi: Las leyendas no entienden qué sucede con Pecco Bagnaia

La temporada de Pecco Bagnaia está siendo un auténtico calvario. El piloto italiano no encuentra el 'feeling' con su moto y, a falta de tres grandes premios para el final del curso, ya ha perdido la tercera plaza en el campeonato, cediéndosela así a un Marco Bezzecchi que se encuentra en total sintonía con su Aprilia.

Si durante el fin de semana en Indonesia parecía que el turinés había tocado fondo, Australia confirmó que aún tenía margen de caída libre. La pasada, fue una carrera especialmente difícil que se tradujo en una penúltima plaza en la 'sprint' celebrada en el circuito de Philip Island, y una caída el domingo cuando rodaba en la 11ª plaza.

El dos veces campeón en MotoGP llegó cabizbajo al box el sábado, sin decir una sola palabra. Se sentó en su silla y no se quitó el casco ante la presencia de cámaras en el box. Por su parte, Gigi Dall'Igna, uno de los rostros más destacados de la marca, miraba para otro lado y no hacia ademán de consolarle. Un claro reflejo del desconcierto que existe en el box de la constructora italiana.

La situación está siendo difícil de comprender a vista de otros pilotos, integrantes del 'paddock' y leyendas. Uno de ellos es su mentor, Valentino Rossi. El nueve veces campéon se ha pronunciado recientemente sobre la situación de su pupilo en una entrevista con Sky Sports. "Pecco es tres veces campeón del mundo, incluyendo un título en Moto2, también con nuestro equipo [el VR46]. Es increíblemente rápido, pero lamentablemente este año está pasando por un momento difícil", dijo la leyenda de MotoGP.

Valentino, dispuesto a ayudar

'Il Dottore' se atrevió a señalar algunos motivos que podrían haber influenciado las sensaciones de 'Pecco' este curso, una de ellas, la presencia de Marc Márquez en el box. "Este año, por diversas razones, no se ha sentido cómodo con la nueva Ducati. Ha empezado a tener dificultades, junto a un compañero de equipo tan rápido como Márquez", dijo.

Pese a no entender exactamente qué es lo que puede suceder, 'Vale' está dispuesto a echar una mano para que el bicampeón de MotoGP pueda revertir la situación. "Estamos intentando ayudarle al 100%, intentando encontrar la manera de resolver la situación. Todavía no entendemos qué ha pasado, pero confiamos en que Pecco volverá a estar delante y luchará por la victoria de nuevo", expresó en la entrevista.

¿Cambio de equipo?

También Max Biaggi, eterno rival de precisamente el dorsal '46', se ha pronunciado sobre la situación de su compatriota. "Se dice que dos indicios representan una prueba. Sin embargo, en este caso, hay pocos indicios y los que hay son confusos. De hecho, cuando se pide una aclaración, en Ducati no profundizan y Pecco habla con un lenguaje incomprensible. Es difícil de entender incluso para nosotros, que estamos dentro del 'paddock'", dijo a la emisora italiana RTL102.5.

Por otro lado, en Italia se ha estado especulando con la posibilidad de que Bagnaia no siga en el equipo Ducati Lenovo y pueda moverse al VR46 en las próximas temporadas. "No pondría la mano en el fuego. Las fábricas siempre intentan llevar arriba a jóvenes pilotos a los que dar continuidad. Es posible pensar que Pecco sea situado en un equipo satélite", dijo el italiano.