Detrás de los títulos mundiales de Marc y Álex Márquez se esconde una historia de sacrificios familiares extremos.

Hoy, el box de Gresini y Ducati destila profesionalización y victorias, pero las raíces de la familia Márquez Alentà siguen ancladas en la humildad y el esfuerzo incondicional.

Una frase que rompió el mito del éxito fácil

En una entrevista, Roser pronunció una frase que condensó el coste invisible de la gloria: "A veces no cenábamos para ayudar a comprar botas para nuestros hijos. La gente ve donde Marc y Álex están ahora, pero nosotros sabemos que ha habido muchos sacrificios para llegar ahí".

Sus palabras desnudaron la realidad económica de los inicios y desmontaron la imagen idílica del deportista de élite.

Una familia que lo apostó todo

El motociclismo es un deporte costoso, y en los años 90 y principios de los 2000 la economía familiar apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos de la competición. Julià Márquez, el padre, trabajaba en la construcción y dedicaba los fines de semana a ejercer de mecánico improvisado. Roser, administrativa, sostenía el equilibrio económico del hogar con precisión y renuncias constantes.

Mucho antes de los contratos millonarios y los patrocinadores internacionales, la prioridad era que los niños tuvieran el equipamiento mínimo de seguridad para competir, aunque eso implicara recortar en la cena o renunciar a cualquier tipo de ocio.

Roser Alentà (62 años), madre de Marc y Álex Márquez: "A veces no cenábamos para comprarles las botas" / Archivo

Una educación marcada por la renuncia

Las palabras de Roser no fueron una anécdota aislada, sino el reflejo de una filosofía familiar.

Tanto Marc como Álex han recordado en numerosas ocasiones que en su casa las vacaciones eran un concepto inexistente. Cada céntimo ahorrado, cada hora extra y cada renuncia personal se transformaba en gasolina, inscripciones o neumáticos de segunda mano.

La coherencia de no olvidar los orígenes

A pesar de haber alcanzado la cima del motociclismo mundial, la familia Márquez mantiene intacta su coherencia.

Roser Alentà prefiere seguir en un segundo plano, sufriendo las carreras desde el salón de su casa en Cervera y recordando que el verdadero éxito no se mide en trofeos, sino en el camino recorrido para llegar hasta ellos.