De la Rookies Cup al Junior GP: los españoles arrasan en las categorías de promoción

Tiene algo especial el motociclismo español. Lo validan los números. Los pilotos de casa han logrado, históricamente, colocarse entre los mejores en las categorías mundiales. Pero también en copas de promoción al Mundial de Motociclismo como el JuniorGP, FIM CEV Repsol en el pasado, o la Rookies Cup.

Brian Uriarte, piloto para el UAX SeventyTwo Artbox, se coronó el pasado domingo Campeón del JuniorGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto cántabro, pupilo del exmánager de Àlex y Marc Márquez, Emilio Alzamora, se proclamó matemáticamente patrón de la categoría a falta de dos carreras para el fin del campeonato, que se celebrarán el fin de semana del 21 al 23 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. A lo largo del curso, el piloto de 17 años, ha logrado cinco victorias y otros tres podios.

Se trata de una temporada para enmarcar para el piloto de Santa Cruz de Bezana, quien también se llevó el título de la Red Bull Rookies Cup el pasado mes de septiembre, tras firmar una estelar temporada con 7 victorias y 9 podios. Pero la realidad es que no es el único piloto de casa en haber conseguido llevarse ambos títulos en una temporada. Y el primero en hacerlo, también fue español.

Rueda abrió el camino

Hablamos de José Antonio Rueda. El actual Campeón del Mundo de Moto3, actualmente lesionado tras protagonizar un grave accidente en el Gran Premio de Malasia, fue el primer piloto de la historia en lograr el título de ambas copas de promoción el mismo año, en 2022. Logró cinco victorias y otros cuatro podios en el JuniorGP, mientras que en el campeonato de las bebidas energéticas logró tres victorias y cuatro podios.

Debutó en el Mundial en 2023, con el Red Bull KTM Ajo, y tras tres temporadas en el equipo, este año ha conseguido llevarse el título. El próximo curso será piloto de Moto2 en la misma estructura, que en el pasado ha logrado el título con pilotos como Remy Gardner, Augusto Fernández y Pedro Acosta.

Piqueras revalidó

El piloto de los Palacios abrió la veda para los españoles. El siguiente curso, en 2023, fue Ángel Piqueras el encargado de repetir la gesta logrando el doblete de campeonatos. El piloto de Ayora (Valencia), actualmente segundo en Moto3, subió al mundial de Moto3 con el Leopard Racing tras haber logrado cuatro victorias en el JuniorGP y otras nueve en la Rookies. El próximo curso, como Rueda, subirá a la categoría intermedia para seguir dando pasos y lograr el objetivo de todo piloto: subir a MotoGP.

Carpe repitió hazaña

Luego llegó Álvaro Carpe. El piloto del Red Bull KTM Ajo en Moto3, compañero de Rueda, llegó al Mundial a finales del pasado curso como wild-card en el Solidarity GP tras ganar tres carreras en el JuniorGP y lograr otras cuatro en la Rookies. El piloto murciano ha logrado este curso cuatro podios en el mundial, y se presenta como claro candidato al título el próximo curso. Sin duda, el futuro del motociclismo español está en buenas manos.