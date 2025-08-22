El 'rookie' Guido Pini estrena liderato en el Balaton Park

El debutante italiano Guido Pini (KTM) se ha estrenado como líder en el nuevo circuito de Balaton Park, al ser el más rápido en los primeros entrenamientos libres de este viernes para el Gran Premio de Hungría de Moto3.

El 'rookie' arrasa en Hungría

Pini marcó un mejor tiempo de 1:47.070, por delante del también italiano Dennis Foggia (KTM) y de un trío de españoles formado por Ángel Piqueras (KTM), David Muñoz (KTRM) y Adrián Fernández (Honda). Nuevo circuito y nuevas sensaciones, pero idénticos resultados, pues a las primeras de cambio el español Marcos Uriarte (KTM) se fue por los suelos cuando apenas se habían completado un par de vueltas.

Uriarte pudo reanudar la marcha sin mayores problemas, aunque dejó en evidencia una situación que podría acabar convirtiéndose en un problema, pues su percance tuvo lugar en la entrada de una de las variantes del trazado y la moto acabó en medio del trazado.

Una vez más y a las primeras de cambio, los protagonistas de la sesión fueron los pilotos españoles, con Muñoz como el primer referente, al que poco después sucedió Máximo Quiles (KTM), pero con los registros bajando constantemente, según avanzaba el conocimiento del trazado húngaro, de 4.075 metros.

Las caídas en Balaton Park

La siguiente víctima de los primeros minutos de sesión fue el japonés Taiyo Furusato (Honda), que se cayó, sin consecuencias para su integridad física, al tocar por detrás la moto del británico Eddie O'Shea (Honda) en la entrada a la curva de final de recta de meta.

Con casi media sesión disputada, la referencia válida fue para el español David Muñoz, con un registro de 1:47.571, por delante del italiano Guido Pini y del español David Almansa (Honda), que sufrió una caída a poca velocidad en la curva dos, a los que poco después se unió el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM).

Primeras sensaciones

Adrián Fernández (Honda) fue mejorando sus registros en los minutos finales para ascender hasta la segunda posición, aunque a algo más de tres décimas de segundo del registro de Muñoz, que a tres minutos del final fue batido por Pini, quien rodó en 1:47.342 primero y cerró la sesión con 1:47.070.