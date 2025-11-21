Roban una bicicleta valorada en 20.000 euros a Jorge Martín

El piloto Jorge Martín reapareció el pasado fin de semana en el Gran Premio de Valencia que cerraba la temporada de MotoGP 2025, después de perderse las últimas pruebas por lesión. Pese a no estar recuperado al 100%, el madrileño quiso subirse a la moto para despedir el campeonato y estar presente en los test del martes en el trazado valenciano donde Aprilia, así como las otras marcas, realizaron algunas pruebas con los prototipos del próximo curso.

Durante el transcurso del Gran Premio, según informó el diario 'Las Provincias', Martín sufrió el robo de una de sus bicicletas, en concreto de una Pinarello valorada en unos 20.000 euros.

Según informa el citado medio, la seguridad privada del circuito está revisando las cámaras de videovigilancia para determinar en qué momento se llevó a cabo el robo e identificar al ladrón. Por el momento, se desconoce cómo el autor de los hechos pudo tener acceso a la zona donde Jorge Martín guardaba su bicicleta, ya que los boxes y motorhome son zonas restringidas. Falta saber también si la persona en cuestión forzó algún sistema de seguridad para determinar si se trata de un robo o un simple hurto.

El piloto madrileño ya habría interpuesto la denuncia pertinente aunque se desconoce quién se hará cargo de la investigación. El modelo de la bicicleta sustraído es una edición limitada y personalizada por lo que al autor o autores de los hechos les será complicado intentar venderla sin que sea reconocida.

Es habitual que los pilotos se trasladen a los circuitos en sus bicicletas y que utilicen los ratos sin competición para rodar por el circuito y poder así despejarse y a la vez reconocer al terreno con vistas a la carrera.

Martín además es un aficionado al ciclismo, un hobbie que comparte en algunas ocasiones con su amigo y también piloto de MotoGP, Aleix Espargaró, con quien se le puede ver en redes sociales realizando rutas.

Esta temporada, el de Aprilia apenas ha tenido ocasión de poder competir en el Mundial de MotoGP en el que defendía título. Martín sufrió una dura caída en la pretemporada que le obligó a perderse el inicio del mundial y en su regreso, en el GP de Qatar, volvió a irse al suelo con duras consecuencias.

Eso lo llevó a perderse las siete siguientes citas. Volvió en Repúbica Checa, y en Japón, cinco GP después, protagonizó un accidente tras colisionar con Marco Bezzecchi, su compañero, que lo ha obligado a pasar de nuevo por quirófano, siendo esta su cuarta lesión de la temporada. En total se ha perdido 15 carreras, de las 22 disputadas.

Tras el GP de Valencia en el que tuvo que abandonar, se volvió a subir el martes a la Aprilia, esta vez ya con el 89, después de quitar el 1 del carenado.