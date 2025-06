Rivola, CEO de Aprilia: "Nuestra temporada ha estado marcada por la ausencia de Jorge"

Las últimas semanas se han presentado complicadas entre Jorge Martín y Aprilia, después de que el piloto comunicara que quería activar la cláusula para romper el contrato. La ausencia de Martín ha marcado el desarrollo de la moto tal y como indicó Massimo Rivola, CEO de Aprilia, en una entrevista a 'EL PAÍS'. Aun así Marco Bezzecchi se hizo con la victoria en el pasado Gran Premio de Reino Unido.

La victoria de Silverstone

La intención del vigente campeón de MotoGP es liberarse del contrato que le une con la fábrica italiana a finales de esta temporada y no en 2026, como se pactó entre ambos en 2024. "Después de todo lo que ha pasado en este inicio de temporada, la victoria en Silverstone fue algo más especial. Pensábamos que íbamos a ser fuertes desde la primera carrera, pero nuestra temporada ha estado marcada por la ausencia de Jorge. Le hemos echado mucho de menos. Él hubiera ayudado al desarrollo de la moto y también habría acelerado el crecimiento de Marco al poder comparar los datos, entre otras cosas" explicó Rivola en una entrevista a 'EL PAÍS'.

"Nuestra moto, con él puede ganar"

Aprilia todavía no da por perdida la relación con el piloto español, quién todavía es ausente en la parrilla de MotoGP. "Cuando un piloto te dice que quiere marcharse, claro que te duele, es inevitable y es un sentimiento humano, no puedo decir que todo va bien, no sería verdad, pero estamos convencidos y siempre lo hemos estado". La fábrica de Noalle confía en una posible victoria junto al '1': "Nuestra moto, con él puede ganar. A estas alturas hubiéramos ganado más carreras además de la de Silverstone. Y no quiero pecar de ingenuo, lo digo convencido y con los datos en la mano" añadió.

La complicada situación de Martín

A pesar de que las dos partes no coincidan en los puntos de vista del asunto, Massimo empatiza con las sensaciones de Martín tras un inicio de temporada complicado. "Aunque es una situación muy difícil, entiendo por lo que está pasando. Cuando un piloto está tanto tiempo fuera, sufre mucho. Su mente puede pensar de todo, incluso puede asociar ese sufrimiento a la moto, a nuestro equipo".

Rivola se mostró positivo con los resultados que se podrían haber obtenido si Martín hubiese estado en circunstancias óptimas para competir. "Quizás era más realista pensar en 2026, y con Jorge al 100% toda esta temporada hubiera sido muy probable. Ahora todo es más difícil, pero no imposible".